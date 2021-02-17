Gaziantep, coğrafi işarette Türkiye birinciliğini koruyor

Gaziantep mutfağıyla özdeşleşmiş lezzetlerinden Gaziantep Küşleme Kebabı, Gaziantep Malhıtalı(Mercimekli) Köftesi ve Gaziantep Öz Çorba’nın coğrafi işaret tescil belgesi onaylandı.

Gastronominin başkenti Gaziantep’in mutfağına ait yöresel lezzetlerinden Gaziantep Küşleme Kebabı, Gaziantep Malhıtalı (Mercimekli) Köftesi ve Gaziantep Öz Çorba”nın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin girişimleriyle coğrafi işaret tescili gerçekleştirildi. Coğrafi işaret tescil belgesi onaylanan yöresel lezzetleriyle birlikte Gaziantep, 40 coğrafi işaret ve 1 geleneksel ürün ile Türkiye’de en fazla tescilli ürüne sahip olan il unvanını korudu.

Resmi Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı Bülteni’nde Gaziantep’in tescillenen 3 ürünün yanı sıra Bitlis Büryan Kebabı, Cizre Memilhava Kurabiyesi, Kütahya Bitli Helva ve Ömerli Karfoki Üzümü tescil onayı alan diğer ürünler oldu.