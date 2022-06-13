Gaziantep Büyükşehir’den “Gazi Ekmek” müjdesi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, halkın ekmeğe daha ucuza ulaşabilmesi için belediye bünyesinde “Gazi Ekmek” kurulacağının müjdesini verdi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapılan haziran ayı 1. birleşiminde; vatandaştan gelen yüksek talep, dünya çapında tırmanan enflasyon oranlarının ekmek ve temel besin gıdalarına yansımasına karşı mücadele çerçevesinde uygun satışların yapılacağı “Gazi Ekmek” projesinin duyurusu yapıldı.

Temel besin ürünleri de yer alacak

Projeyle toplamda 40 çeşit ekmek ve unlu mamul ucuza halka sunulacak. Ayrıca Gaziantep Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği ile kadın kooperatifleri ürünlerinin yer alacağı satış noktalarında halka ürünler piyasa değerlerinin altında sunulması planlanıyor.

110 satış noktası oluşturulacak

Gazi Ekmek satış noktaları Şahinbey ilçesinde 70 ve Şehitkamil’de ise 40 olmak üzere toplamda 110 noktada olacak. Talepler doğrultusunda kapasite ve satış noktaları arttırılacak. Satış noktalarında francala tipi ekmekler ile köy, ekşi mayalı, tam buğday unlu, rol, hamburger, tost, kepekli, mısır ekmeği gibi çeşitlendirilmiş ekmekler, glütensiz unla yapılan ürünler diğer unlu gıdalardan oluşan 40’tan fazla ürün yer alacak.

İlk üretim meslek liseleriyle yapılacak

Proje çerçevesinde fabrika kurulumuna kadar taleplerin hızla karşılanması amacıyla ilk olarak meslek liselerinin fırınları ve yüksek kapasiteli ekmek üreticileriyle üretim yapılacak. Gazi Ekmek Fabrikasının ve yüksek kapasiteli üretim araçların kurulumuyla, Büyükşehir Belediyesi kendi tesisinde ekmek yapımına başlayacak.

“Halkta bu çalışma için büyük bir talep var”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Fatma Şahin, ekiplerinin İstanbul Halk Ekmeği ve diğer illerde çalışan sistemi yerinde incelediklerini belirterek, “Yüksek kapasite üretimine sahip makinanın gelmesi 6 ay sürüyor, ama halkta bu çalışma için büyük bir talep var. İlk yüksek kapasiteli ekmek fırınlarını çalıştık. Sonrasında meslek liselerinde çalışma yaptık. Meslek liselerinin ekmek üretim konusunda yüksek bir kapasitesi var. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştük. Meslek liselerinin bu kapasitesini kullanacağız. Ayrıca fazla kapasitesi olan ve satışından daha fazla üretebilecek fırınlarla da çalışacağız” dedi.