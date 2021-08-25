Gaziantep Büyükşehir, “Yazılım Köyü” projesiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ödül aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) ev sahipliğinde düzenlenen Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini desteklemek, potansiyellerini ortaya çıkarmak amacıyla hayata geçirdiği “Yazılım Köyü” projesiyle ödül aldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’den, “Yönetimine kadın elinin değmesi ile beraber Belediyeler Birliği yeni bir dinamik kazandı” diyerek övgüyle bahsetti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’yla Türkiye Belediyeler Birliği iş birliğinde gençlerin karar alma süreçlerine katılımı amacıyla Ankara ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde organize edilen Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışması’nda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı ile Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı’nın ortaklaşa hareket ederek hazırladığı “Yazılım Köyü” projesi ödüle layık görüldü. Ayrıca Törende yer alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin’i, “Yönetimine kadın elinin değmesi ile beraber Belediyeler Birliği yeni bir dinamik kazandı” sözleriyle takdir etti.

Toplamda 22 belediyenin ödül almaya hak kazandığı yarışmada “Yazılım Köyü” projesiyle “Genç Dostu Kent” imajına güç katarak dikkatleri üzerine toplayan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi adına ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Gaziantep Valisi Davut Gül aldı.

“Yazılım Köyü” projesiyle gençlere eşi görülmemiş fırsatlar sunulacak

224 belediye, 262 farklı proje fikirleri arasında ödül almaya hak kazanan “Yazılım Köyü” projesiyle MEB onaylı, yazılım ve kodlama eğitimleri verilecek. Gençlerin hizmetine Kuluçka Ofisleri, proje ve iş görüşmeleri için donanımlı mini toplantı odaları sunulacak. Mentörlük, fon ve hibe desteği verilecek. Staj ve iş imkanı sağlanacak. Workshop, atölye, Hackathon çalışma atölyeleri hazırlanacak. Üniversiteler, Teknoparklar, TTO’lar ile ortak programlar yapılacak. Oda, borsa ve kuruluşlara yönelik etkinlik ve proje yarışmaları düzenlenecek. Yılda 3 kere yazılım ve kodlama alanında proje pazarı festivali yapılacak. Bireysel Tecrübe Aktarım Platformu etkinlikleri gerçekleştirilecek. Software kafe hizmetleri ile yazılım ekosistemini kurulması hedeflenecek.

Erdoğan, TBB’nin devreye aldığı projelerden memnuniyet duyduğunu söyledi

ATO Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’ndeki ödül töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye Belediyeler Birliği’nin gençlerimize, yaşlılara, engellilere ve kadınlarımıza yönelik özgün projeleri devreye almasından memnuniyet duyuyoruz. Türkiye Belediyeler Birliği’nin, sınırlarımız içinde veya dışında ihtiyaç duyan ve talep eden her bir belediyemizin yanında yer alma çabasını da takdirle karşılıyoruz. Birlik yönetimini, hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetindeki başarılı çalışmaları, hem de ülkemiz genelinde meydana gelen yangın ve sel felaketlerindeki gayretleri dolayısıyla ayrıca tebrik ediyorum. Yüreğimizi dağlayan bu tabii afetler karşısında, devletimizin ilgili kurumları yanında belediyelerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın da imkanlarını seferber etmesi, acılarımızı bir nebze olsun hafifletmiştir. Buradan siyasi parti ayrımı gözetmeden yardım çalışmalarında yer alan tüm belediyelerimize şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

262 farklı proje fikirleri yarışmasında “Yazılım Köyü” projesinin yanı sıra büyükşehir, Genç Teknoloji Akademisi, Gençlik Müzik ve Ses Akademisi, Atletizmde Akıllı Gözlük, GBB Sağlık ve Spor Uygulaması, Gaziantep Savunması Kahramanları Mobil Oyunu projeleri de yarışmada dikkat çeken içerikler arasında bulundu.

Yarışmalarda ödüllerini kazanan belediye başkanları plaketlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı. Ödül takdimi sonrasında hatıra fotoğrafı çekildi.