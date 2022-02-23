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Gaziantep Büyükşehir, tarihi Tabak Hamamı’nı hizmete açmak için düğmeye bastı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), kentin tarihi hamamlarını koruma altına almak ve şehrin kültürel dinamiklerinden biri olan hamam kültürünü yaşatmak amacıyla Bostancı Mahallesi’nde bulunan restorasyonu tamamlandığı tarihi Tabak Hamamı’nı talep etti.

GAZİANTEP 23.02.2022, 11:53
Gaziantep Büyükşehir, tarihi Tabak Hamamı’nı hizmete açmak için düğmeye bastı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), kentin tarihi hamamlarını koruma altına almak ve şehrin kültürel dinamiklerinden biri olan hamam kültürünü yaşatmak amacıyla Bostancı Mahallesi’nde bulunan restorasyonu tamamlandığı tarihi Tabak Hamamı’nı talep etti.

GBB İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı’na bağlı Koruma Uygulama ve Denetim Şube Müdürlüğü (KUDEB) Gaziantep’in kültürel simgelerinden biri olan tarihi han ve hamamları geleceğe taşımak için restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Şahinbey ilçesine bağlı Bostancı Mahallesi’nde yer alan Tabak Hamamı’nın turizme kazandırmak için görüşmeler yapıldı.

Öte yandan GBB KUDEB ekipleri, Sabun Hanı, Pekmez Hanı ve İki Kapılı Hamam’ının proje çalışmalarına başladı. Restorasyon bittikten sonra Gaziantep’in bu gözde mekanlarının yerli ve yabancı turistlerin göz bebeği halini gelmesi amaçlanıyor.

GBB Başkanı Fatma Şahin, teknik ekip tarafından tarihi hamam ve hanların restorasyon süreci için yürütülen çalışmaları yerinde incelendi. Başkan Şahin, kültürüyle yükselen Gaziantep için yerelden evrensele, gelenekten geleceğe han ve hamamların yenileme çalışmalarına devam edildiğini söyledi.

“Ecdadın bize bıraktığı mirası geleceğe taşımak istiyoruz”

Osmanlı Dönemi’nde ecdadın ilk etapta temizlik sistemi ile birlikte kanalizasyon yapısını devreye sokarak şehri temizlediğini, akabinde de hamamlar aracılığı ile sistem üzerinden temiz kirli su dolaşımını sağlayarak beden temizliğine önem verdiğini anımsatan Başkan Şahin, "Ecdadın bize bıraktığı mirası geleceğe taşımak istiyoruz. Hanların ve hamamların bizim geçmişimizde önemli bir yeri var. Aldığımız kararla Sabun Hanı, Pekmez Hanı ve İki Kapılı Hamam’ın restorasyon işine başlayacağız. Ayrıca Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nün restore ettiği Tabak Hamam’ını çevresinde iyileştirme ve yenileme çalışmaları hızlı birşekilde tamamlanacaktır” dedi.

“Görüşmeler sonuçlandı, tabak hamamı’nı gaziantep kültürüne kazandıracağız”

GBB Genel Sekreteri Sezer Cihan ise Tabak Hamamı’nın restorasyonunu incelediklerini belirterek, "Tabak Hamamı için Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile görüşmelerimiz sonuçlandı. Bu hamamı Gaziantep’in kültürüne kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Sabun Hanı ve Pekmez Hanı olarak kullanılan ve günümüze kadar gelmiş yıpranmış, yıkılmış hanları da ziyaret ettiklerini aktaran Cihan, "Mekanda geçmişle, günümüzü birbirine bağlayan çok güçlü bağlantılar gördük. Bu mekanla ilgili çalışmalarımız olacak. Geçmişi günümüze taşıyacağız. Ayrıca yeni ekleyeceğimiz fonksiyonlarla hem şov ve üretim hem de teşhir ile turistik bir mekânı Gaziantep’e kazandırmış olacağız" şeklinde konuştu.

Ziyaretlerin son durağı İki Kapılı Hamam’ın kendileri için de çok önemli olduğunun altını çizen Cihan, "Bu tarihi hamamın restorasyonunu yapacağız. Hedefimiz, genel itibariyle kentin hamam kültürünü koruyarak geleceğe taşımaktır. Şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

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