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Gaziantep Büyükşehir iş birliğinde kente meyve ormanı kazandırıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) iş birliğinde Gazi şehre “Meyve Ormanı” kazandırılması için imzaları atılan protokol kapsamında Çamtepe Mahallesi’nde ağaç dikimi gerçekleştirildi.

GAZİANTEP 23.12.2021, 16:41
Gaziantep Büyükşehir iş birliğinde kente meyve ormanı kazandırıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) iş birliğinde Gazi şehre “Meyve Ormanı” kazandırılması için imzaları atılan protokol kapsamında Çamtepe Mahallesi’nde ağaç dikimi gerçekleştirildi.

GBB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Gaziantep Kadın Girişimciler ile Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ortaklığında, geleceğe daha yeşil bir dünya bırakmak amacıyla Şahinbey ilçesi Çamtepe Mahallesi’nde bulunan 18 bin 350 metrekarelik alana 123 incir, 93 fıstık, 80 badem, 101 zeytin, 93 ceviz ve 365 sumak olmak üzere toplam 855 ağacın dikimi yapıldı. Böylelikle Yeşil Antep Projesi’nin 22’nci durağı olan Çamtepe’yle kent genelinde toplamda 170 bin 248 metrekarelik alan ağaçlandırılmış oldu.

Ağaç dikim törenine, GBB Başkan Vekili Erdem Güzelbey, GBB Başkan Vekili Mehmet Berk, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, TOBB Onursal Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Yönetim Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ve TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi katıldı.

“Çamtepe Mahallesi’nin ayrı bir konsepti oldu”

Törende konuşan GBB Başkan Vekili Erdem Güzelbey, Gaziantep’te birlik ve beraberlik içerisinde Yeşil Antep Projesi için bir araya geldiklerini belirterek, “Yaklaşık 152 bin metrekarelik alanı kent genelinde yeşillendirdik. Çamtepe Mahallesi 22’nci alanımız. Bu mahallenin ayrı bir konsepti oldu. Meyve ağaçlarının olduğu bir orman çalışması yaptık. Bizim çocukluğumuzun geçtiği mekanlarda meyve ağaçları olurdu. Bu kapsamda 22 proje içerisinde tek oldu. Katkılarından dolayı paydaşların her birine teşekkür ediyorum” dedi.

“Başkan Şahin, Gaziantep’in çok büyük bir şansı”

TOBB Onursal Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, meyve ormanı ağaçlandırmasına öncülük eden kadın girişimcileri kutlayarak, “Ağaçlandırma çalışmaları kapsamında yer tahsisinde örnek belediyecilik anlayışı sergileyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in birçok örnek projeleri mevcut. Bir kadın girişimci olarak, mühendis olarak, milletvekili olarak, siyasetçi olarak aslında Gaziantep’in çok büyük bir şansı” ifadelerini kullandı.

“Gaziantep, Türkiye için yeni bir model yaratıyor”

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde şehrin çeşitli bölgelerinde ağaçlandırma çalışmalarının devam ettiğini anımsatarak, “Şehre uzak bir bölgede çokça ağaç dikmekten ziyade şehrin merkezine yakın yaşam alanları içerisinde ağaçlandırmanın yapılmasının çok değerli olduğunu belirtmek isterim. Aslında bu anlamda Gaziantep, Türkiye için yeni bir model yaratıyor.” İfadelerine yer verdi.

“Soluyacağımız hava için daha çok ağaç dikmeliyiz”

TOBB Kadın Girişimciler Yönetim Kurulu Başkanı Nurten Öztürk, meyve ormanı projesinde emeği olan her bir kuruma teşekkürlerini ifade ederek, “Gaziantep’te bugün kar var. Gaziantep’e kolay kolay kar yağmıyor. Dolayısıyla bereketli bir güne uyandık. Bu iklimin ağaçlarımızın da güzel tutacağı yönünde değerlendirmesi güzel olacak. Tam zamanında fidanlarımızı toprakla buluşturuyoruz. Elbet doğayı korumak çok önemli. Ama yeşil alanları çoğaltmak da önemli. Çünkü yeşil alanlarımız bizlere yetmiyor. Bu konuda daha çok gayret sarf edilmesi gerekiyor. Soluyacağımız havayı korumak için ne kadar çok ağaç dikebilirsek o kadar kazancımız olacak” şeklinde konuştu.

Katılımcıları selamlayarak konuşmasına başlayan GSO Başkanı Adnan Ünverdi ise bu projenin diğer şehirler için örnek teşkil etmesini diledi.

TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Ayşen Ahi de ağaç dikim töreni dolayısıyla çok heyecanlı olduğunu dile getirerek meyve ormanı hayalinin gerçekleşmesinin bugüne nasip olduğunu kaydetti.

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