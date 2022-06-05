Gaziantep Büyükşehir, hemşeri dernekleri festivali için hazırlıklara başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep halkını yöresel kültürle buluşturacak Hemşeri Dernekleri Festivali için hazırlıklara başladı.

Bu çerçevesinde Festival Park’ta düzenlenmesi planlanan festivalin detaylarını konuşmak için dernek temsilcileriyle bir araya gelen Başkan Fatma Şahin, Gaziantep’te yapılacak bu etkinlikle farklı yörelerden gelen misafirlerle buluşma fırsatı bulacaklarını belirterek, “Festivalle bizi biz yapan bütün renkler, bütün sesler görünecek.” ifadesini kullandı.

“Bu coğrafyanın kardeşlik ruhuna ihtiyacı var”

Başkan Şahin bu coğrafyanın çocuklarının kardeşlik ruhuna ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, “Biz her şeye rağmen direnerek birlik ve kardeşlik duygusunu oluşturacağız. Biz bu bölgenin çocuklarının torunlarına, ecdadıyla övünmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu mücadele şu anda tankla tüfekle yapılmıyor. Siber savaşla, yazılımlarla gerçekleştiriliyor. Biz de o yüzden Bilişim AŞ’yi kurduk. Hz. Ali diyor ki, ‘Çocuklarınızı geleceğin dünyasına göre yetiştirin.’ En büyük şey salim ve hayırlı evlat yetiştirmektir. Bütün gücümüzle bu amaca hizmet ediyoruz. Bu festivalde bizi biz yapan bütün renkler, bütün sesler gözüksün. O toprağın bereketi görünsün, birlikte bir şarkı dinlesin. Birlikte kendine dair olan bir ürününün anlatsın. Bizim yapacaklarımız belli, bizden ne istiyorsanız siz değerli dernek temsilcilerinin emrindeyiz” diye konuştu.

Birçok derneğin, ilçe belediyelerinin ve STK’ların stant kuracağı festivalde, yöresel kültürler Gaziantep’te buluşacak. Katılan dernekler, kendi yöresinin geleneksel değerlerini, lezzetlerini stantlarına taşıyarak, yöresel müzik ve halk oyunlarını da sahneye taşıyacak. Ayrıca festivalde kurulan stantlarda gıda ürünlerinin yanı sıra el sanatı eserler de sergilenecek.