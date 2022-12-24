Gaziantep büyükşehir, Gaziantep’in Kurtuluşu’na özel gençlik buluşması düzenledi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda Gaziantep’in Kurtuluşu’nun 101’inci yıl dönümüne özel Gençlik Buluşması düzenlendi.

Seyri Antep Gençlik Kampı’nda Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Gaziantep Valiliği ve Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) destekleriyle yapılan program, yöneticilerle gençleri buluşturdu.

Programa Gaziantep Vali Yardımcısı Salih Altınok, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanı Zekeriya Efiloğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Muhittin Özbay, İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki VE TÜGVA Genel Başkan yardımcısı Tuba Arslan katıldı.

Sohbet havasında geçen program öncesi müzik dinletisi yapıldı. Gençlerle kurtuluşun yıldönümü vesilesiyle bir süre sohbet eden protokol, daha sonrasında merak edilenleri yanıtladı.

Programda ayrıca Büyükşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’nca düzenlenen 25 Aralık Gaziantep’in Kurtuluşu Temalı Şiir Yarışması birincisi Muhammed Solak, kendi yazdığı şiiri okudu.

Gençlik Buluşması’nda konuşma yapan Vali Yardımcısı Salih Altınok, buluşmanın değerine işaret ederek, “Bu anlamlı etkinlik şehrimizin 101’inci kurtuluş yıldönümüne gelmesiyle daha da bir anlam kazanıyor. Malumunuz bizler siz gençlerin geleceği için çalışıyoruz ve yakında bu emaneti sizlere teslim edeceğiz. İlhamını bu topraklardan alan, kendisini bu topraklara, bu ülkeye ait hisseden, iyi günde kötü günde her ne olursa olsun bu topraklara ve ülkeye hizmet vermek isteyen bütün gençler bizim için kıymetli. Kimseyi ötekileştirmeden herkesi kucaklayacak bir anlayışla biz elimizden geleni yapmaya çalışıyor, gayret gösteriyoruz.”

Birçok farklı aktivitenin gerçekleştiği program yaklaşık 2 saat sürdü.