Gaziantep Büyükşehir, bin 600 saha personeli ve 562 araçla vatandaşın yardımına koşuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) kent genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle bin 600 saha personeli ve 562 araçla vatandaşın çeşitli ihtiyaçlarına cevap veriyor. Şehir için toplu taşımada yaşanan gecikmeleri de düşünen GBB, görevlendirdiği araçlarla yolda mahsur kalan vatandaşlara ve hastane personellerine ulaşım hizmeti veriyor.

Teknik ve sosyal işlerden sorumlu personelleriyle şehrin gereksinimleri karşılayan GBB ekipleri, kent merkezindeki trafik akışının sorunsuz gerçekleşmesi için 2 gün boyunca tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Ulaşım problemini çözüme kavuşturan GBB’nin bir diğer hedefi, muhtelif bölgelerde konaklama, gıda ve kıyafet sıkıntısı oluşan insanların taleplerini yerine getirmek oldu. Gaziantep’te toplamı bin 600’ü bulan personel ve 562 araçla gerek karla mücadelede gerekse de sosyal ihtiyaçları karşılamak için başlattığı hummalı çalışmasını hassasiyetle yürütüyor.

“Yoğun kar yağışına rağmen ana yollarımızda trafik seyir halinde”

Hafta sonu mesaisinde Gaziantep’in en yoğun bölgelerinden Ordu Caddesi’nde vatandaşla buluşan GBB Başkanı Fatma Şahin, sabah mesaisini trafik kontrol merkezi, acil çağrı merkezinde diğer birimlerle koordinasyonlarını tamamladıklarını belirterek, "Sahada bin 600 personel ve 562 araç ve ekipmanlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tuzlama çalışmalarımıza bir yandan devam ediyoruz. Bu yoğun yağışa rağmen ana caddelerimizde trafik akışı devam ediyor. Merkezlerimizde şehrimizi kontrol ediyoruz, şu anda da sahadayız. Ana arterlerimizi yerinde inceliyoruz" şeklinde konuştu.

Bu kapsamda D-400 Karayolu olmak üzere şehrin ana arterlerini oluşturan cadde ve bulvarlarda trafik akışında yaşanan aksamalar çözüme kavuşturulurken buzlanma tehlikesine karşı ekipler teyakkuz halinde bekliyor. Çalışmalar çerçevesinde kaldırım ve üst geçitler de yaya kullanımının güvenli hale gelmesi için düzenli aralıklarla temizleniyor.

Tramvay ve toplu taşımaya ek olarak vatandaşlara Büyükşehir’in araçlarıyla ulaşım hizmeti

Gaziantep’te beklentinin üstünde meydana gelen kar yağışının devam etmesi dolayısıyla 600 personelle sahada görev yapan ekibin hem görev tanımı hem de sayısı artırıldı. Ana arterlerde sürdürülen çalışmaların yanı sıra vatandaşın konaklama, gıda ve kıyafet ihtiyacına da cevap veren GBB’nin saha görevlilerinin sayısı bin 600’e ulaştı. Ayrıca yağıştan dolayı gecikme ihtimali olan toplu ulaşım ve tramvaylara destek olarak GBB’nin araçları vatandaşlar için belirsiz aralıklarla ulaşım hizmeti veriyor.

Acil durumlarda konaklama için Büyükşehir’in hizmete açtığı taziye evleri

Evsiz veya dışarda mahsur kalan vatandaşların mağduriyetlerine de kayıtsız kalmayan Büyükşehir, taziye evlerini konaklama amaçlı hizmete açtı. Buna göre, Esen Bülent Uslu Taziye Evi, Beyazlar Taziye Evi, Gülşen Özkaya Taziye Evi, Mehmet-Servi Erdemoğlu Taziye Evi, Selahaddin Eyyubi Taziye Evi, Yunus Emre Taziye Evi ve Gazikent Taziye başta olmak üzere merkez ilçelerde hazırlanan 2 spor salonu toplamda 500 personel ile vatandaşa hizmet veriyor.

Sokak hayvanlarının barınma, mama ve tedavi ihtiyaçları gideriliyor

GBB’ye bağlı Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı ekipleri de şehrin merkezinde ve dışında konumlandırdığı 200 besleme noktasında hayvanların besin ve barınma ihtiyacını gideriyor, kardan etkilenen sokak hayvanlarının tedavisini yapıyor. Ayrıca ahırlarda ve besi alanlarında önlemler tamamıyla alınıyor, hayvanların telef olmasının önüne geçiliyor.

İş hayatının aksamaması için büyükşehir özel bir ekip oluşturdu

Gaziantep’te ticaretin kalbi konumunda bulunan belli başlı mahalleler için yoğun kar yağışında çöken veya çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan tente ve sundurmalar sökülüyor, risk durumu ortadan kaldırılıyor. Söküm çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak olan yenileme çalışmalarını da yine belediye yürütecek ve esnafa bu konuda bir yük binmesi de engellenmiş olacak.