banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Bu etin kilosu 16 bin TL
Bu etin kilosu 16 bin TL
Karda yolda kalanlar onu arıyor
Karda yolda kalanlar onu arıyor
Balık tezgahlarında bolluk başladı
Balık tezgahlarında bolluk başladı
İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı
İstanbullular güne beyaz örtü ile uyandı

Gaziantep Büyükşehir, bin 600 saha personeli ve 562 araçla vatandaşın yardımına koşuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) kent genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle bin 600 saha personeli ve 562 araçla vatandaşın çeşitli ihtiyaçlarına cevap veriyor. Şehir için toplu taşımada yaşanan gecikmeleri de düşünen GBB, görevlendirdiği araçlarla yolda mahsur kalan vatandaşlara ve hastane personellerine ulaşım hizmeti veriyor.

GAZİANTEP 23.01.2022, 16:31
Gaziantep Büyükşehir, bin 600 saha personeli ve 562 araçla vatandaşın yardımına koşuyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) kent genelinde meydana gelen yoğun kar yağışı nedeniyle bin 600 saha personeli ve 562 araçla vatandaşın çeşitli ihtiyaçlarına cevap veriyor. Şehir için toplu taşımada yaşanan gecikmeleri de düşünen GBB, görevlendirdiği araçlarla yolda mahsur kalan vatandaşlara ve hastane personellerine ulaşım hizmeti veriyor.

Teknik ve sosyal işlerden sorumlu personelleriyle şehrin gereksinimleri karşılayan GBB ekipleri, kent merkezindeki trafik akışının sorunsuz gerçekleşmesi için 2 gün boyunca tuzlama çalışmalarını sürdürdü. Ulaşım problemini çözüme kavuşturan GBB’nin bir diğer hedefi, muhtelif bölgelerde konaklama, gıda ve kıyafet sıkıntısı oluşan insanların taleplerini yerine getirmek oldu. Gaziantep’te toplamı bin 600’ü bulan personel ve 562 araçla gerek karla mücadelede gerekse de sosyal ihtiyaçları karşılamak için başlattığı hummalı çalışmasını hassasiyetle yürütüyor.

“Yoğun kar yağışına rağmen ana yollarımızda trafik seyir halinde”

Hafta sonu mesaisinde Gaziantep’in en yoğun bölgelerinden Ordu Caddesi’nde vatandaşla buluşan GBB Başkanı Fatma Şahin, sabah mesaisini trafik kontrol merkezi, acil çağrı merkezinde diğer birimlerle koordinasyonlarını tamamladıklarını belirterek, "Sahada bin 600 personel ve 562 araç ve ekipmanlarla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tuzlama çalışmalarımıza bir yandan devam ediyoruz. Bu yoğun yağışa rağmen ana caddelerimizde trafik akışı devam ediyor. Merkezlerimizde şehrimizi kontrol ediyoruz, şu anda da sahadayız. Ana arterlerimizi yerinde inceliyoruz" şeklinde konuştu.

Bu kapsamda D-400 Karayolu olmak üzere şehrin ana arterlerini oluşturan cadde ve bulvarlarda trafik akışında yaşanan aksamalar çözüme kavuşturulurken buzlanma tehlikesine karşı ekipler teyakkuz halinde bekliyor. Çalışmalar çerçevesinde kaldırım ve üst geçitler de yaya kullanımının güvenli hale gelmesi için düzenli aralıklarla temizleniyor.

Tramvay ve toplu taşımaya ek olarak vatandaşlara Büyükşehir’in araçlarıyla ulaşım hizmeti

Gaziantep’te beklentinin üstünde meydana gelen kar yağışının devam etmesi dolayısıyla 600 personelle sahada görev yapan ekibin hem görev tanımı hem de sayısı artırıldı. Ana arterlerde sürdürülen çalışmaların yanı sıra vatandaşın konaklama, gıda ve kıyafet ihtiyacına da cevap veren GBB’nin saha görevlilerinin sayısı bin 600’e ulaştı. Ayrıca yağıştan dolayı gecikme ihtimali olan toplu ulaşım ve tramvaylara destek olarak GBB’nin araçları vatandaşlar için belirsiz aralıklarla ulaşım hizmeti veriyor.

Acil durumlarda konaklama için Büyükşehir’in hizmete açtığı taziye evleri

Evsiz veya dışarda mahsur kalan vatandaşların mağduriyetlerine de kayıtsız kalmayan Büyükşehir, taziye evlerini konaklama amaçlı hizmete açtı. Buna göre, Esen Bülent Uslu Taziye Evi, Beyazlar Taziye Evi, Gülşen Özkaya Taziye Evi, Mehmet-Servi Erdemoğlu Taziye Evi, Selahaddin Eyyubi Taziye Evi, Yunus Emre Taziye Evi ve Gazikent Taziye başta olmak üzere merkez ilçelerde hazırlanan 2 spor salonu toplamda 500 personel ile vatandaşa hizmet veriyor.

Sokak hayvanlarının barınma, mama ve tedavi ihtiyaçları gideriliyor

GBB’ye bağlı Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanlığı ekipleri de şehrin merkezinde ve dışında konumlandırdığı 200 besleme noktasında hayvanların besin ve barınma ihtiyacını gideriyor, kardan etkilenen sokak hayvanlarının tedavisini yapıyor. Ayrıca ahırlarda ve besi alanlarında önlemler tamamıyla alınıyor, hayvanların telef olmasının önüne geçiliyor.

İş hayatının aksamaması için büyükşehir özel bir ekip oluşturdu

Gaziantep’te ticaretin kalbi konumunda bulunan belli başlı mahalleler için yoğun kar yağışında çöken veya çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalan tente ve sundurmalar sökülüyor, risk durumu ortadan kaldırılıyor. Söküm çalışmalarının tamamlanmasının ardından yapılacak olan yenileme çalışmalarını da yine belediye yürütecek ve esnafa bu konuda bir yük binmesi de engellenmiş olacak.

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 22 51
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 22 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 23 44
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 19 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 21 49
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Real Sociedad 20 33
6. Villarreal 22 32
7. Barcelona 20 32
8. Rayo Vallecano 20 31
9. Valencia 22 29
10. Athletic Bilbao 21 28
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 21 22
16. Getafe 21 21
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 21 17
20. Levante 21 11