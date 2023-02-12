Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nurdağı’nda 800 adet konteynırın 145’ini bölgeye yerleştirdi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin de işbirliğinde olduğu Nurdağı ilçesinde depremzedeler için kurulacak 800 adetlik konteynır kent projesi için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili vuran deprem sonrası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığı, AFAD ve Toplu Konut İdaresi ortaklığında Nurdağı ilçesinde yapılacak Konteynır kent için çalışmalarına devam ediyor. Bu proje çerçevesinde bölgeye 800 adet konteynır kurulacak.

145 adetinin 2 günlük çalışma çerçevesinde kurulduğu projede ayrıca depremzedelerin tuvalet ve banyo ihtiyacının karşılanacağı yapılarda bölgeye yerleştiriliyor.