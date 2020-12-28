banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu
Manken Çağla Şıkel, koronavirüs aşısı oldu
Vatandaşlardan 2020 yorumu: 'Böyle bir yıl görmedik'
Vatandaşlardan 2020 yorumu: 'Böyle bir yıl görmedik'
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan imamlara talimat!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan imamlara talimat!
Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar oldu?
Kıdem tazminatı tavan fiyatı ne kadar oldu?

Gaziantep Büyükşehir, araç filosunu genişletti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa ve şehre daha iyi hizmet götürebilmek amacıyla 10 adet kamyon, 2 beko loder, 2 silindir, 2 itfaiye aracı ve 3 adet semi treyleri araç filosuna ekledi. Törende konuşan Başkan Fatma Şahin, diğer belediyelerin bu araç filosuna sahip olmak için büyük çaba sarf ettiğini belirterek, “Ulaşım, makine konusunda geldiğimizden beri araçlarımızın yaşını gençleştiriyoruz” dedi.

GAZİANTEP 28.12.2020, 13:09
Gaziantep Büyükşehir, araç filosunu genişletti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, vatandaşa ve şehre daha iyi hizmet götürebilmek amacıyla 10 adet kamyon, 2 beko loder, 2 silindir, 2 itfaiye aracı ve 3 adet semi treyleri araç filosuna ekledi. Törende konuşan Başkan Fatma Şahin, diğer belediyelerin bu araç filosuna sahip olmak için büyük çaba sarf ettiğini belirterek, “Ulaşım, makine konusunda geldiğimizden beri araçlarımızın yaşını gençleştiriyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin altyapı ve üstyapı çalışmalarında vatandaşa profesyonel bir hizmet sağlamak adına “Yeni Hizmet ve İş Makinaları Tanıtım ve Teslim Töreni” düzenlenerek iş makinası filosu; 10 adet kamyon, 2 bekoloder, 2 silindir, 2 itfaiye aracı ve 3 adet semitreyleri dahil edilerek genişletildi. Törende Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep milletvekillerinden Nejat Koçer, Derya Bakbak, Ahmet Üzer ve Mehmet Sait Kirazoğlu’nun açış konuşmaları sonrasında temsili anahtar teslim törenine geçildi. Programda açıklamada bulunan Başkan Şahin, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı olarak bugün tanıtımı ve teslim töreni gerçekleştirilen araçları kendi araç filosuna katmak için diğer belediyelerin yoğun çaba içerisinde olduğunun altını çizerek, “Biz, Gaziantep Büyükşehir olarak geldiğimiz günden beri iş ve hizmet makinalarımızı gençleştiriyoruz. Halka daha iyi hizmet vermek en büyük amacımız” ifadelerini kullandı.

Organize edilen törenin açış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak her ne kadar altyapı belediyeciliğinin bittiği dile getirilse de şehrin çok hızlı büyümesi ve 2 milyon gibi bir nüfusun varlığı, şehrin beklentilerini doğru bir şekilde karşılamayı gerekli kıldığını söyledi.

Temel ihtiyaçları karşılamak adına altyapı ve üstyapı belediyeciliğine ilişkin yoğun mesai harcadıklarını belirten Başkan Fatma Şahin, “İnsanı merkeze alan projelerimiz ile yolumuza devam ediyoruz. Zor bir coğrafyadayız. Karıncalar gibi çalışmalıyız. Dev eserler ortaya çıkarmalıyız. En büyük gücümüz beşeri sermayemizdir. Takım arkadaşlarımız olmazsa eğer verilen çabanın çoğu eksik kalır. Teşkilatlardan gelen bir kardeşiniz olarak hep şuna inandım, ağaç yaprağıyla gürler. Hep işi ehline vermeye, doğru insanları doğru yerlere koymaya çalıştık. Bir takım ruhuyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ni bir ev ortamında aile ruhuyla çalıştırmaya çalıştık. Bu zor coğrafyada dibimizde koca hesaplar varken milletimize verdiğimiz sözü yerine getirmemiz de gerekiyor. 2023 yarın. Milletvekillerimiz ile büyük bir sınava gireceğiz. Halka hizmet, hakka hizmettir. Bu sözü hiç unutmadık. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı’nın araç filosu çok önemli. Belediyeler birliği başkanı olarak bütün belediyelerin bugün tören eşliğinde bünyemize dahil edeceğimiz araçları almak için büyük çaba sarf ediyor. Her bir makinayı gençleştirmemiz gerekiyor. Karbondioksit salınımını olabildiğince azaltmamız lazım. Sanayi şehriyiz hava çok önemli. Ulaşım, makine konusunda geldiğimizden beri araçlarımızın yaşını gençleştiriyoruz. Daha önce kiralama usulüyle bu işi çözmeye çalıştık fakat bu kadar verimli olmuyor. O yüzden fen işlerinde, makine ikmalde çalışan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. En büyük makine sizsiniz” diye konuştu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, böyle güzel bir törende bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Pandemi, sürecinde Gaziantep Büyükşehir, yaptığı işlerin Türkiye çağında ne kadar önemli olduğunu tecrübe ettik. Gurur duyuyoruz. Huzurlarınızda Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’e teşekkür ediyorum. Gaziantep ilklerin şehri” dedi.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Üzer, böylesine özel bir törende bulunmaktan büyük gurur duyduğunu dile getirerek, “Haftaya böyle güzel bir programla başlamak mutluluk verici. Gaziantep’te yapılan hizmetlerin Ankara’dan görünüşü çok farklı, olumsuz bir havada ortaya çıkarılan çalışmalar örnek olunası bir nitelik taşıyor. Pandemi sürecinde Gaziantep’te çok önemli işler yapılıyor. Bunun da ana ekseninde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yer alıyor” ifadelerini kullandı.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Sait Kirazoğlu şunları söyledi “Biz şehrin her tarafında belediyelerimizi çalışırken görüyoruz. Hizmet bakımından çok şehirde çok ciddi bir ekip var. Kırsal ve şehir merkezinde çok önemli asfaltlama çalışmaları oldu.

AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak şunları aktardı:

“Gaziantep yüzölçümü olarak önemli bir şehir. Çok hızlı büyüyen bir yapımız var. 2 milyon nüfusumuz var. Gerek konut açısından gerekse de bu konutlara ulaşım açısından her gün yeni yollar yapılıyor. Bu durumda beraberinde hizmette büyümeyi gerekli kılıyor.”
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
14°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Alanyaspor 15 27
3. Gaziantep FK 14 27
4. Fenerbahçe 14 26
5. Beşiktaş 13 25
6. Karagümrük 14 21
7. Hatayspor 13 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Göztepe 15 19
11. Kasımpaşa 15 19
12. Konyaspor 13 18
13. Rizespor 13 18
14. Sivasspor 13 17
15. Antalyaspor 14 17
16. Başakşehir 14 16
17. Ankaragücü 14 12
18. Denizlispor 14 12
19. Gençlerbirliği 13 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 13 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 16 32
2. Tuzlaspor 15 30
3. Samsunspor 16 30
4. Altay 15 29
5. Adana Demirspor 15 28
6. Ankara Keçiörengücü 16 28
7. Altınordu 16 27
8. İstanbulspor 14 25
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Balıkesirspor 15 15
14. Boluspor 15 13
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 13 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. Everton 15 29
3. Leicester City 15 28
4. M. United 14 27
5. Tottenham 15 26
6. Man City 14 26
7. Aston Villa 13 25
8. Chelsea 15 25
9. Southampton 15 25
10. West Ham 15 22
11. Wolverhampton 15 21
12. Leeds United 15 20
13. Newcastle 14 18
14. Crystal Palace 15 18
15. Arsenal 15 17
16. Brighton 15 13
17. Burnley 14 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 15 8
20. Sheffield United 15 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Villarreal 15 26
5. Barcelona 14 24
6. Sevilla 13 23
7. Granada 14 21
8. Celta de Vigo 15 20
9. Real Betis 15 19
10. Athletic Bilbao 15 18
11. Cádiz 15 18
12. Getafe 14 17
13. Deportivo Alaves 15 17
14. Valencia 15 15
15. Levante 14 15
16. Elche 13 15
17. Eibar 15 15
18. Real Valladolid 15 14
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12