Gaziantep botanik bahçesi ziyaretçilerine kapısını açtı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye’nin ve dünyanın floralarında bulunan bitkilerin canlı koleksiyonunu oluşturmak ve tanıtmak amacıyla hayata geçirilen Botanik Bahçesi bu yıl da eşsiz bitki familyasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya hazır.

Toplamda 17 bin metrekarelik alana kurularak 11 özel tasarım bahçe, bine yakın bitki çeşidi ve yüz binlerce bitki adedine sahip Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı’na bağlı Botanik Bahçesi, ziyaretçilerine dünyanın dört bir yanından getirdiği bitki familyasıyla buluşturuyor.

Botanik Bahçesi’nin içerisinde Bitki Satış Ünitesi, üç Boyutlu Bitkiler bahçesi , Kaya Bahçesi, Açık Tohumlu Bitkiler Bahçesi, Renk ve Koku Bahçesi, Tıbbi ve Endemik Bitkiler Bahçesi, Osmanlı Bahçesi, Zen Bahçesi, Gül Bahçesi, Japon Bahçesi, Su Bitkileri Bahçesi ve Ekolojik dersliğimiz bulunuyor. Ziyaretçiler, bahçede gerçekleştirilen bitkilerin Latince ve Türkçe isim etiketlemeleri sayesinde kolaylıkla bilgi sahibi olabiliyor.

İlk etapta eğitim merkezi olarak inşa edilen Botanik Bahçesi’nde 0-100 yaş aralığına kadar bitki dünyası ve farkındalığına dair doğa eğitimleri veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmetini yürüten Botanik Bahçesi, dünyada yer alan 3 bin 134 botanik bahçesi ile var olan irtibatını korurken Türkiye’de de Botanik Bahçeler Birliğini oluşturmak üzere 16-19 Haziran 2021 de 3. Ulusal Botanik Bahçeleri Çalıştayı’na ev sahipliği yapacak.