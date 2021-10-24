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Gaziantep Barosu Başkanı yeniden Kahraman oldu

Gaziantep Barosu’nda gerçekleştirilen genel kurulda bir donem aranın ardından İskender Kahraman başkan seçildi.

GAZİANTEP 24.10.2021, 19:51
Gaziantep Barosu Başkanı yeniden Kahraman oldu

Gaziantep Barosu’nda gerçekleştirilen genel kurulda bir donem aranın ardından İskender Kahraman başkan seçildi.

toplamda 2 bib 540 avukatın üye olduğu Gaziantep Barosu’nda secim heyecanı yaşandı. 5 adayın yarıştığı 45. Olağan Genel Kurul’da 965 oy alan İskender Kahraman,bir dönem arandan sonra yeniden başkan oldu. Başkan adaylarının konuşmalarının ardından geçilen seçimlerde başkan adayları Ali Bakım 125, Serpil Yılmaz 250, Ömer Faruk Akan 333, Erdal Geçit 126 oy aldı. Bir dönem aranın ardından yeniden baro başkanı seçilen İskender Kahraman, önümüzdeki günlerde görevi Bektaş Şarklı’dan devralması bekleniyor.

Öte yandan 2020 yılı Ekim ayının ilk haftası yapılması gereken ancak covid 19 salgını nedeniyle ertelenen genel kurulda avukatlar 16 sandıkta oy kullandı

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