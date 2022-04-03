banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Rusya: Erdoğan'ın talebi üzerine Mariupol'dan insani koridor açıldı
Rusya: Erdoğan'ın talebi üzerine Mariupol'dan insani koridor açıldı
Almanya Başbakanı Scholz mitingde yuhalandı
Almanya Başbakanı Scholz mitingde yuhalandı
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru
Domates fiyatında son 7 yılın rekoru
Erik tezgaha indi, tanesi 10 liradan satılıyor
Erik tezgaha indi, tanesi 10 liradan satılıyor

Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB’ye bakanlık onayı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından kuruluş çalışmaları yürütülen Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

GAZİANTEP 03.04.2022, 14:40
Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB’ye bakanlık onayı

Gaziantep Sanayi Odası (GSO) tarafından kuruluş çalışmaları yürütülen Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylandı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından kuruluş protokolü onaylanan, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nce tüzel kişiliğinin tescili yapılan Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Oğuzeli ilçesine bağlı Körkün Bölgesi’nde 880 bin metrekare alana kurulacak. Yürütülecek kamulaştırma işlemleri ve proje onaylarının ardından arsa tahsislerine başlanacak olan Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas OSB’nin kent ve bölge sanayisine, ihracatına ve istihdamına önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Ayakkabı sektörünü bir araya toplayacak ve daha iyi koşullarda, katma değeri yüksek üretimler yapılmasına imkan sağlayacak olan Gaziantep Ayakkabı İhtisas OSB ile birlikte aynı zamanda Gaziantep’e ait markaların oluşturulması, mevcut markaların daha da geliştirilmesi ve bölgede markalaşma oranının artırılması hedefleniyor.

OSB’nin kuruluş protokolünün Bakanlık tarafından onaylanması ile oldukça önemli bir aşama kaydettiklerini ve bundan sonraki süreçte yürütecekleri son çalışmaların ardından arsa tahsislerine başlayacaklarını ifade eden Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Özpolat, OSB’nin Gaziantep ve bölgenin üretim kapasitesini artıracağını ve ülke ekonomisine her açıdan değer katacağını söyledi.

Türkiye’de ayakkabı üretim merkezlerinin başında Gaziantep’in geldiğini fakat hedeflenen neticelere ulaşılabilmesi için özellikle marka, tasarım ve tanıtım alanlarında mesafe kat edilmesi gerektiğini vurgulayan Özpolat, Gaziantep Ayakkabı İhtisas OSB’nin markalaşma ve tanıtım noktasında üstleneceği rol ile yerel kalkınmaya ve şehrin zenginleşmesine de katkı yapacağını ifade etti.

Gaziantep’in gittikçe daha da güçlenen sanayisinin ve kentte büyümeye devam eden ayakkabı sektörünün büyük bir rekabetçilik potansiyeli taşıdığını ve bu durumun Ayakkabı İhtisas OSB yatırımcıları için de önemli teşvik ve fırsatlar oluşturacağını söyleyen Özpolat, "En zorlu dönemlerde bile güçlü sanayisi, büyüyen ekonomisi ve yükselen ihracatı ile ülkemizin gücüne güç katan Gazi şehrimizin ayakkabı sektöründe de lider olması ve kendimize ait markalarımız sayesinde hem şehrimizin hem de ülkemizin ayakkabı sektöründe dünyada söz sahibi olması için kuruluş çalışmalarını yürüttüğümüz Gaziantep Ayakkabı Terlik ve Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgemize Bakanlığımız tarafından onay verilmesi sanayicilerimiz, yatırımcılarımız ve şehrimizdeki tüm ayakkabı sektörü için mutluluk verici bir gelişme oldu. Gaziantep’imiz, bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. OSB’mizin bu aşamaya gelmesinde çok önemli destekleri bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank, eski Adalet Bakanımız Sayın Abdulhamit Gül, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanlığımız, Milletvekillerimiz, Gaziantep Valimiz Sayın Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin, Oğuzeli Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sait Kılıç, GSO Meclis Başkanımız Sayın Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Adnan Ünverdi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz, tüm sektör temsilcilerimiz, bu süreçte yanımızda olan kurum ve kuruluşlarımız ile destek olan herkese çok teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Yorumlar (0)
Namaz Vakti 03 Nisan 2022
İmsak 05:10
Güneş 06:38
Öğle 13:13
İkindi 16:47
Akşam 19:37
Yatsı 20:59
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 30 70
2. Fenerbahçe 31 56
3. Konyaspor 30 55
4. Alanyaspor 30 49
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Hatayspor 30 47
8. Beşiktaş 30 46
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 30 27
19. Rizespor 30 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 28 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. İstanbulspor 28 48
5. Eyüpspor 28 46
6. Erzurumspor 29 45
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 28 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Denizlispor 28 33
16. Kocaelispor 28 33
17. Altınordu 28 31
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 12
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Arsenal 28 54
5. Tottenham 29 51
6. M. United 30 51
7. Wolverhampton Wanderers 31 49
8. West Ham United 30 48
9. Leicester City 28 37
10. Aston Villa 30 36
11. Southampton 30 36
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 29 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 27 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Sevilla 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Barcelona 28 54
5. Real Betis 29 50
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 29 40
10. Osasuna 29 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 28 32
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 29 28
17. Cadiz 29 27
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
15°
az bulutlu