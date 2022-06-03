Gaziantep akıllı şehir alt yapısıyla kentin her noktasını takip edecek

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güney Kore Arazi, Altyapı Ulaştırma Bakanlığı (MOLIT) “K-City Network, Global Akıllı Şehirler İş birliği Programı” çerçevesinde aldığı hibe desteğiyle, belediyeye bağlı Akıllı Şehirler Veri Koordinasyon Merkezi’nin gücünü artırdı.

Güney Kore Arazi, Altyapı Ulaştırma Bakanlığı ekibinin desteğiyle, Akıllı Şehir Veri Koordinasyon Merkezi’ne kazandırılan yeni uygulamayla şehrin tüm noktaları, altyapıya dahil bütünleşik kameralar, akıllı parklar ve araç takip sistemi gibi alanlar, tek merkezden izlenerek gerekli takibi, yönlendirmesi ve koordinasyonu sağlanacak. Bu sayede tehdit unsurlarına karşı koruyucu-önleyici tedbirler alınırken şehirde yaşanabilecek olaylara da hızlıca müdahale edilebilecek. Öte yandan uygulama çerçevesinde Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı daire başkanlıkları şehrin sorunlarını sınıflandırıp yerleşim bölgelerinin bazılarında tespitler yaparak karar almada daha kalıcı ve bütüncül çözümler üretilmesine destek olacak. Alınacak önlemlerin akabinde de elde edilen değişimler incelenerek tedbirlerin etkinliği tespit edilebilecek.

“Bu uygulama şu anda Türkiye’nin hiçbir belediyesinde yok”

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, merkezde uygulamalı olarak anlatılan sistemin hayata dokunduğunu ve şehrin çok daha güvenli ve sağlıklı olmasına katkı sunduğunu belirterek, “Şehrin canı, malı, aklı, ailesi bizlere emanet. Bu teknolojiyi kullanarak bugün çok daha güvenli, çok daha akıllı, çok daha dirençli ve çok daha sağlıklı bir şehrin alt yapısını hazırlıyoruz” ifadesini kullandı

Başkan Şahin, Güney Kore’nin yazılım alt yapısı, yetişmiş insan gücü, mühendis kapasitesi ve sistematik çalışmasının Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin alanında uzman mühendislerinin, pratikliği, hızlı çözüm bulması, girişimciliği ile birleşerek yeni bir hikayenin yazılmasına yol açtığını söyledi.

Şahin, “Gaziantep Modeli bir dünya modeli olma yolundaki yolunda hızla ilerliyor. Bugün bu şehir daha güvenli, daha dirençli ve daha akıllı. Bunu sizin sayenizde ve Güney Koreli dostlarımız sayesinde başardık. Açık veriyi en hızlı kullanan, en hızlı dünya ile paylaşan ve açık verideki veri koordinasyon merkezini oluşturan bir belediyeyiz. Bu uygulamanın şu anda Türkiye’nin hiçbir belediyesinde yok” şeklinde konuştu.

“Veri üretmek kadar veriyi koordine etmek de önemli”

Şahin, 21. yüzyılın veri yüzyılı olduğunu ifade ederek, “Veri üretmek kadar veriyi koordine etmek ve şehrin sorunlarında kullanmak da bir o kadar önemli. Bu işi çok iyi başaran Güney Kore ile yaklaşık bir yıldır çalışıyoruz. Bu çalışmanın sonunda bugün gördüğünüz, Veri Koordinasyon Merkezi’ni açtık. Açık veriyiz. Açık veriyi diğer şehirlerle paylaşıyoruz. Tabi bu noktada Veri Koordinasyon Merkezi çok önemli. Bu yapıyı kurmamış olsaydık, verileri konuşturmamış olsaydınız, bunu başaramazdınız. Bugün itibariyle biz, zabıtadan itfaiyeye hafriyattan diğer bütün birimlere kadar koordinasyon sağlanması üzerine bir bağlantı sistemi oluşturduk. Örneğin, bir yangın çıktığı zaman çok hızlı ulaşmanız gerekiyor. Bu yönde şehrin coğrafi bilgi sistemiyle birlikte bu oluşturduğumuz akıllı altyapı bizi çok daha hızlı ilgili bölgeye müdahale etme fırsatı sağlıyor” dedi.

“Gaziantep Büyükşehir’in nihai desteği ile projenin başarılı olacağı şüphesiz”

Samsung SDS Proje Yöneticisi Jeon Wootaek ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile yollarının 2020 yılında kesiştiğini kaydederek, “Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Samsung iş birliği, 2020 yılında bir danışma master planı üzerinden hazırlanan genel bir fizibiliteyle başladı. Bu bahsettiğimiz fizibilite çalışmasını başarılı bir şekilde tamamladık. 2021 yılında ise bu fizibilite raporunun hayata geçirilmesi için çalışmalara başladık. Proje esnasında tabi bazı zorlukları da tecrübe ettik. Ama Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin aktif desteği sayesinde projenin nihai sonucunun başarılı olacağından hiç şüphemiz yok. Bu projenin sonuç almasına çok az kalsa da ben bu projenin Gaziantep’i akıllı şehir yapma yolunda önemli bir seviyeye taşıyacağını düşünüyorum. Bunu söylememin sebebi Gaziantep, hali hazırda birbirinden bağımsız olarak akıllı şehirler çözümlerini sağlıyordu. Ama bu entegre operasyon sistemi sayesinde her birini bir çatı altında toplayıp gerçekleştirme fırsatına kavuşacak” diye konuştu.