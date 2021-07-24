Gazi şehrin minik elleri sebze hasadı yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde faaliyet gösteren Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi’ne misafir olan minikler, burada sebze hasadına katılmanın heyecanını yaşadı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanlığı çatısı altında kurduğu Gastronomi ve Tarımsal Eğitim Merkezi’nde geleceğin söz sahipleri çocukları misafir etti. Anadolu’da oluşturduğu yol haritasıyla tarımda kalkınma modelini her geçen gün bir adım daha ileriye taşıyan büyükşehir, Şeyda Asal Çocuk Atölyesi’nin okul öncesi öğrencileriyle domates, biber ve patlıcan hasadı yaptı. Tarımsal Hizmetler ve Gıda Daire Başkanı Kenan Seçkin, velileri ve öğretmenleriyle misafir olan okul öncesi öğrencilere merkez hakkında temel bilgiler aktardı. Seçkin, tarım geleneğinin küçük yaşlarda çocuklara kanıksatmanın hem bölge hem de ülke için önemli bir aşama olduğunu kaydetti.

Gastronomi ve Tarımsal Eğitim merkezi

Gaziantep’te 25 bin metrekare kapalı alan olmak üzere toplamda 50 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olan Gastronomi ve Tarımsal eğitim Merkezi’nde tarım eğitimlerinin yanı sıra dondurarak kurutma teknolojisi sayesinde tarımsal ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi ile kooperatif kadınlarının ürettiği ürünlere katma değer kazandırılarak gelirlerinin artmasına destek sağlanıyor. Ayrıca e-ticaret ve sosyal medya aracılığıyla bilinirlik ve görünürlük faaliyetleri ile desteklenerek ürünlerin pazarlanmasına ön ayak olunuyor.

Merkezde topraktan sofraya güvenilir gıda ve güvenilir ürün eğitim sürecinin ürün işleme faaliyetleri ile pekiştirilmesinin yanında pazarlama faaliyetleri, yerinde teorik ve uygulamalı eğitimlerle birlikte teknik ve idari destek uzman kadrolar tarafından kadın çiftçilere sunuluyor.