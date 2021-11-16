Gazi şehir, Gazi yarı maratonu’na hazır

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Gaziantep Valiliği iş birliğinde Antep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıl dönümü dolayısıyla bu yıl düzenlenecek olan Gazi Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Yol Koşusu’nda binlerce Gaziantepli, birlikte koşacak.

Tarihi Antep Savunması’nda şehit düşen 6 bin 317 kişinin hatırasını yaşatmak adına organize edilen Gazi Yarı Maratonu ve 10 Kilometre Yol Koşusu’na Dünya’nın pek çok ülkesinden ve Türkiye’nin dört bir yanında çok sayıda profesyonel atlet başvurdu. Türkiye’nin en prestijli yarı maraton ve yol koşusuna dikkat kesilen Gazi şehir, geri sayıma başladı. Antep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, 19 Aralık 2021 Pazar Günü saat 09.00’da Büyükşehir Belediyesi önünden başlayacak Gazi Yarı Maratonu’nda, çok sayıda profesyonel atlet ter dökecek. Yol Koşusu’nda ise binlerce Gaziantepli, kentin düşman işgalinden kurtuluşuna koşacak. Gazi Yarı Maratonu’na katılacak koşucular, 19 Aralık 2021 tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olacak. Yarışmaya katılmak isteyenler, 13 Aralık 2021 tarihine kadar www.gaziyarimaratonu.org internet sitesinden başvuru yapabilecek. Yarışmada derece alan kadınlarda ve erkeklerde birinciye 6 bin lira, ikinciye 5 bin lira, üçüncüye 4 bin lira para ödülü verilecek. Ayrıca cinsiyete göre yaş grupları kategorisinde derece alan diğer yarışmacılar da para ödülü almaya hak kazanacak.

Parkurun 5, 10, 12.5, 15, 17 kilometrelerinde su ve sünger istasyonları yer alırken istasyonlarda kesme şeker, limon bulundurulacak. Koşu başlangıcından 15 dakika önce koşucular nizami göğüs numaraları ile başlama noktasındaki yerlerini alacak. Göğüs numarası Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda verilecek. Her sporcu kendi göğüs numarasını kimlik karşılığında alabilecek. Başka bir sporcu yerine yarış kitini alacak olanlar, ilgili sporcu veya sporculara ait kimlik fotokopilerini ibraz etmeleri gerekecek. Yarışma günü çip ve göğüs numarası dağıtımı kesinlikle yapılmayacak. Göğüs numarası değiştirilmeksizin ve iyi görülecek şekilde koşu formasının ön tarafında taşınmak zorunda olup başka kişilere verilemeyecek. Resmi yarışmacı numarasının değiştirilmesi, reklam baskısının bükülmesi, görünmez veya tanınmaz hale getirilmesi diskalifiye nedeni olacak. Türkiye Atletizm Federasyonu Gaziantep İl Temsilciği Hakemleri tarafından güzergah boyunca ve bitiş noktasında video kaydı, tasnif ölçümü ve listeler ile yapılacak. Kıyafet değiştirme hizmeti start noktasında verilecek. Koşucular için zaman sınırı 21 Km için 2 saat 40 dakika olup 10 Km için 1 Saat 20 Dakika sınırında tutulacak. Bu süreden sonra tüm parkur trafiğe açılır hale gelecek, halen parkurda bulunan koşucular kaldırımda koşmaya devam edebilecek. Yarışma sonunda dereceye giren sporcuların para ödülleri şahsi IBAN numaralarını ibraz etmek şartıyla hesaplarına en geç 1 ay içerisinde yatırılacak. Ödül töreni yarışma sonunda saat 12.30 ile 15.00 arasında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Onat Kutlar Tiyatro Salonu’nda yapılacak. Törene şahsen katılmayan (doping kontrolünde olanlar ve sağlık sorunu olanlar hariç) sporcuların kupa, madalya ve para ödülleri ödenmeyecek.