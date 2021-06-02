“Gazi Osman Paşa” sağlık kontrollerini ANKA’da yaptırdı

TRT’de yayınlanan “Payitaht Abdülhamid” dizisinde Plevne kahramanı Gazi Osman Paşa’yı canlandıran Aydın Sigalı, sağlık kontrollerini yaptırmak için Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’ni tercih etti.

“Payitaht Abdülhamid” isimli dizide canlandırdığı Gazi Osman Paşa karakteri ile tanınan, aynı zamanda Kocaeli Şehir Tiyatrosunda Genel Sanat Yönetmenliği yapan usta oyuncu Aydın Sigalı, sağlık kontrollerini Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde yaptırdı. Tüm tetkikleri detaylı şekilde yapılan ve sağlık durumu ile ilgili herhangi bir sıkıntısının olmadığını öğrenen usta oyuncu Sigali, hastanede gördüğü ilgiden, aldığı başarılı ve kaliteli sağlık hizmetinden dolayı teşekkür etti.

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nin tercih ettiği için memnun olduğunu söyleyen Sigali, “Kendimi evimde gibi hissettim. Hem hastane yönetimi hem doktorum hem de çalışanlar rahat etmem için ellerinden geleni yaptı. Kısa sürede sonuçlarımı aldım. Gaziantep’te böyle donanımlı bir hastanenin bulunması sadece şehir değil, ülke açısından da önemli” dedi.

Ünlü oyuncuyu sağlıklı bir şekilde hastaneden taburcu ettikleri için mutlu olduklarını belirten Metabolik Cerrahi, Gastroenteroloji Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ali Yağcı, genel sağlık kontrolünün önemine değindi. Doç.Dr. Yağcı, “Düzenli yapılan check-up ile farkında olunmayan hastalıkların erken dönemde önüne geçilebilir” diye konuştu.