Gazeteciler Vali Gül’le medyanın sorunlarını konuştu

Demokrasinin vazgeçilmez unsuru olan basın mesleğini tehdit ve şantaj aracı olarak kullananlara basın içerisinden de tepkiler çığ gibi büyüyor. Gaziantep Valiliği, medya içerisindeki bu sorunun çözülmesi ve çürük elmaların ayıklanması için resmi sürecin başladığını açıkladı.

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, Haber Gazetesi Sahibi Ruhi Aytaç, Referans Gazetesi Sahibi Yaşar Yavuz ve Pusula Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Demir’i makamında kabul ederek basının sorunları hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyarette, Gaziantep basınının büyük bölümünün kamu görevi yapmanın bilinci ile sorumlu bir gazetecilik örneği sergilediği, ancak zaman zaman ortaya çıkan tehdit ve şantaj gazeteciliği ile de birlikte mücadele edilmesi gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.

"Asla müsaade etmeyiz"

Gaziantep Valiliği’nde gerçekleşen görüşmede, Gaziantep basın camiasında yaşanan sorunlar konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Şantaj ve tehdit gazeteciliğinin önüne geçilmesi ve yerel medyanın daha güçlenmesi üzerine gerçekleşen görüşmede, Vali Gül, "Yerel medya demokrasinin olmazsa olmazıdır. Bu bağlamda basın camiasının yaşadığı sorunları çözmemiz gerekiyor. Toplumu doğru bilgilendiren, iletişim görevini hakkıyla yapan her basın mensubu bizim için değerlidir. Her gazetecinin kendi yayın çizgisi olabilir, buna saygı duyuyoruz. Eleştiri elbette olacak, bunu da kabul ediyoruz. Ancak, iş şantaj ve tehdit boyutuna geldiğinde, siyasetçi olsun, sanayici olsun, bürokrat olsun, vatandaş olsun, bireyin özel hayatına saldırı olduğunda buna asla müsaade etmeyiz. Devlet olarak gerekeni yaparız, yapacağız" dedi.

"Temiz medya için süreç başladı"

Görüşmenin ardından, Gaziantep Valiliği sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla, Gaziantep basın camiasında ’TEMİZ MEDYA’ için sürecin başladığına vurgu yapıldı. Yapılan açıklamada, "Basın camiasının sorunlarının çözümü için süreç başladı. Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ile gazeteciler Ruhi Aytaç, Yaşar Yavuz ve Mehmet Demir Valimiz Davut Gül’ü ziyaret etti. Ziyarette mevcut sorunlar ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu" denildi.

"Çürük elmalar ayıklanacak"

Gaziantep Valisi Davut Gül’de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, basın camiasında yaşanan sorunu kent gündeminden çıkarmak istediklerini söyledi. Vali Gül açıklamasında, "Basın mensuplarının kendi içlerindeki çürük elmaları ayıklama konusundaki iradelerine teşekkür ederim. Gaziantep’in orta aklına güveniyorum. El birliğiyle bu meseleyi şehrimizin gündeminden çıkartacağız" dedi.