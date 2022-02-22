Gazeteciler ile iletişimciler GGC Akademi çatısı altında toplanacak

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti (GGC) kent basının 150. yılı etkinliklerine Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü ve İletişim Fakültesi Dekanlığı ile imzaladığı işbirliği protokolüyle start verdi. Atılan imzalarla cemiyet üyeleri ve iletişim bilimcilerin titizlikle çalıştığı "GGC Akademi" projesi hayata geçmiş oldu.

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye’de ses getirecek önemli bir protokole daha imza attı. Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü, İletişim Fakültesi ve GGC arasında imzalanan protokolde konuşan Başkan İbrahim Ay, "Gelenekten Geleceğe İletişim Köprüsü" temasından hareket ederek profesyonel kent gazetecileri, akademisyenler ve iletişim öğrencilerinin buluşacağı GGC Akademi Programı kapsamında, konveksiyonel medya ile yeni medyanın çağcıl iletişim çerçevesinde ortak projeler gerçekleştireceğini söyledi.

Akademisyenler ve gazeteciler proje üzerinde titizlikle çalıştı

GGC, akademisyenler ve iletişim öğrencilerini oldukça heyecanlandıran ve medya kavramına yeni bir soluk getirecek proje üzerinde titizlikle çalışıldığına dikkat çeken GGC Başkanı Ay, “Bugün, Gaziantep’in bilim merkezi olan üniversitemizde ‘Gelenekten Geleceğe İletişim Köprüleri’ GGC Akademi ortak projemizin imzalarını atmak için bir araya geldik . Biz bu protokole çok önem veriyoruz, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Köksalan, yine değerli akademisyenler Prof. Dr. Erdal Bay, Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ve cemiyetimizin deneyimli gazetecileri ile üzerinde çok çalıştık. Öncelikle hedefimiz, değişen ve dönüşen sektörümüzde ’yeni medya’ kavramı ile meslektaşlarımızı bilimsel olgularla tanıştırmak ve bu süreçteki yerimizi şimdiden almak olacak. Projenin asıl faydalanıcıları ise iletişim fakültesinde eğitim gören benim genç meslektaşlarımı demekten gurur duyduğum iletişim fakültesi öğrencilerini olacak. Karşılıklı deneyim paylaşımı ile onların sektöre kazandırılmalarını arzuluyoruz. İyi bir saha deneyimi ile işe hazır şekilde mezun olmalarına katkı sağlamak bu projedeki en temel misyonumuz olacak. Öğrencilerimiz ile birlikte güzel işler çıkaracağımıza inanıyorum" dedi.

"150 yıldır kesintisiz süren haberciliğe değer katacağız"

İlk gazetenin basıldığı 1872 yılından bu yana 150 senedir halkın haber alma hakkı ve toplumun bilgilendirilmesi rolünü istikrarlı bir şekilde sürdüren Gaziantep basınının, görkemli bir tarihsel geçmişe sahip olduğunu vurgulayan GGC Başkanı Ay, "GGC Akademi Projesi kapsamında; öncelikle bölge illerini de kapsayacak şekilde sorunların tespit edilip, çözüm önerilerinin güncelleneceği geniş katılımlı bir Yerel Medya Çalıştayı planlıyoruz. Bunun yanı sıra yeni medya, iletişim araçları, video işleme, grafik-tasarım, gazetecinin siber güvenliği, veri gazeteciliği, gazeteciler için sosyal medya kullanımı, yeni gelir modelleri, kadın, çocuk, risk gurubu yani insan odaklı habercilik gibi başlıklarda; paneller, söyleşiler, seminerler, sergiler, mesleki eğitimler ve atölye çalışmaları, yurt içi ve yurt dışı teknik geziler, medya kampları planladık. İletişim öğrencileri için bir stajyer ve haber havuzu oluşturuyoruz. Öğrenci kardeşlerimizin moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla ürettikleri içeriklere yerel medya mecralarında yer vereceğiz. Ayrıca stajyer havuzu ile onların medya kuruluşlarıyla iletişim kurmalarında koordinatörlük görevini üstleneceğiz. Bu vesile ile imzaladığımız protokol kapsamında meslektaşlarımızın Gaziantep Üniversitesi Sosyal Tesisleri’nden indirimli olarak faydalanacaklarını, yıllık chec-up yaptırabileceklerini ve üniversiteye bağlı hastanelerde işlemlerinin daha rahat bir şekilde sürmesi için kolaylıklar sağlanacağını da büyük bir memnuniyetle duyurmak isterim" ifadelerini kullandı.

"Basının demokrasiye olan katkısını önemsiyoruz"

İmza töreninde GGC Başkanı İbrahim Ay ve gazetecileri ağırlamaktan son derece mutlu olduğunu dile getiren Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, üniversite olarak kentin her alanına dokunmak ve katkı sağlamak arzusu içinde olduklarını belirterek, “Gaziantep’in yetiştirdiği değerli gazeteciler ile fakültemizin ve öğrencilerimiz iş birliğini çok değerli bir çalışma olarak değerlendiriyorum. Biz burada bir ilke ve örnek alınacağını umduğum bir modele imza atıyoruz. Ben bu protokolden son derece mutluyum. Ayrıca üniversite olarak; yarının Türkiye’sini inşa edecek, yarının Türkiye’sini yönetecek, yarının Türkiye’sinde basın camiasında, her sektörde faaliyet gösterecek öğrenciler yetiştirmek gibi bir görevimiz var. Basın camiası da önemsediğimiz alanlardan biri. Gelecekte bu sektörde hizmet edecek öğrencileri birlikte yetiştirelim. Öğrencilerimiz, bu projeden edinecekleri kazanımlar ile sizin gelecekte mesleğinizi sürdüren insanlar olsun" dedi.

"İki taraf en iyi olduğu konularda bir araya gelecek"

Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Köksalan protokol töreninde yaptığı konuşmada İletişim Fakültesi’nin 10. yılına girdiklerini ve atılan imzalar ve iş birliği ile bu kutlamaları Gaziantepli gazeteciler ile birlikte gerçekleştireceklerini vurgulayarak, "Bu konuda karşılıklı görüşmelerimiz zaten vardı. Ancak bunun kurumsal hale gelmesi ve model olacak bir proje olarak hayata geçirilecek olması biz akademisyenleri de oldukça heyecanlandırıyor. İki tarafın en iyi olduğu pratiklerde buluşacağız. İçini, neden-sonuç-fayda çerçevesinde doldurduğumuz projenin meyvelerini en kısa sürede alacağımızı düşünüyorum" diye konuştu.