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Gazeteci Ali Babat Bypass ameliyatı oldu

Gaziantepli gazeteci Ali Babat, geçirdiği kalp rahatsızlığın ardından bypass ameliyatı oldu.

GAZİANTEP 12.04.2021, 17:43
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Gazeteci Ali Babat Bypass ameliyatı oldu

Gaziantepli gazeteci Ali Babat, geçirdiği kalp rahatsızlığın ardından bypass ameliyatı oldu.

Geçtiğimiz hafta rahatsızlanan ve anjiyo olan Babat’ın dört damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Babat, geçtiğimiz Cuma günü Sanko Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Dr. Öğretim Üyesi Feragat Uygur ve ekibi tarafından ameliyata alındı. Başarılı bir bypass ameliyatı geçiren gazeteci Ali Babat yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin ardından servise alındı.

Gazeteci Babat’ın sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenilirken, hafta sonuna kadar hastanede tedavisinin devam edeceği bildirildi.
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