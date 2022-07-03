GAÜN’ÜN yaptığı sınava rekor başvuru

Gaziantep Üniversitesince (GAÜN) gerçekleştirilen ve Türkiye’deki üniversitelerde eğitim alacak yapancı uyruklu öğrencilerin kabulünü sağlayan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (GAÜNYÖS) düzenlendi.

Yurtiçinden 20, yurt dışından 12 ve Suriye’nin güvenli bölgelerindeki 4 merkezde yapılan sınava 77 farklı uyruktan 12 bin 90 öğrenci katıldı. Sınava giren ve başarı sağlayan öğrenciler Türkiye’de eğitim alma şansı bulacak.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, uluslarasılaşmanın yükseköğretimin en önemli alanlarından bir tanesi olduğuna, gerek ülkemize gelen öğrenci çeşitliliğinin artması gerekse de daha nitelikli adayların tespit edilmesi ve ülkemizde eğitim almasının önemine vurgu yaptı. Özaydın, “Nicel olarak 12 bin 90 adayın Gaziantep Üniversitesinin sınavına katılması ve bu adayların da 77 farklı uyruktan olması Gaziantep Üniversitesi adına mutluluk vericidir. Bu sayı üniversitemiz adına bir rekordur. İlk defa 12 bin öğrenci ile bir GAÜNYÖS sınavı yapılmıştır. Bizim gayemiz hem daha nitelikli hem de ülkemize ve döndüklerinde ülkelerine katma değer sağlayabilecek adaylar belirleyip kaliteli eğitim vermektir. Bu anlamda da 77 farklı ülkeden adayın sınavımıza girmesin ülke çeşitliliğinin arttırılmasına katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu. Rektör Prof. Dr. Özaydın ayrıca sınavın gerçekleştirilmesinden sorumlu olan GAUZEM’e, emeği geçen tüm personele ve 36 farklı merkezde sınavın başarılı bir şekilde tamamlanmasına katkı sağlayan tüm ekibe teşekkür etti.

GAÜNYÖS’e katılarak yeterli puanı elde eden öğrenciler GAÜNYÖS’ü kabul eden Türkiye’de 100’den fazla üniversitede de eğitim alabilecekler.