banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan
Yargıtay'dan "kargoda kaybolan altın" kararı
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
Mansur Yavaş'tan büyük yemin!
AB zirvesinde Merkel'e veda
AB zirvesinde Merkel'e veda
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi
Bill Gates Türkiye'de: Efes Antik Kenti'ni gezdi

GAÜN’ün 16 Öğretim Üyesi dünyanin en etkili bilim insanları listesinde

Gaziantep Üniversitesi’nden (GAÜN) 16 öğretim üyesi, dünyanın en prestijli dergileri arasında yer alan Plos Biology Dergisi’nde yayımlanan “Dünyanın en etkili bilim insanları” listesinde yer aldı.

GAZİANTEP 23.10.2021, 16:45
GAÜN’ün 16 Öğretim Üyesi dünyanin en etkili bilim insanları listesinde

Gaziantep Üniversitesi’nden (GAÜN) 16 öğretim üyesi, dünyanın en prestijli dergileri arasında yer alan Plos Biology Dergisi’nde yayımlanan “Dünyanın en etkili bilim insanları” listesinde yer aldı.

Stanford Üniversitesi’nden Dr. John P.A. Loannidis koordinatörlüğünde, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda’dan araştırmacıların yer aldığı bir ekip tarafından hazırlanan “Updatedscience-wideauthordatabases of standardizedcitationindicators” başlıklı çalışma 2021 yılı için güncellenerek PLOS Biology dergisinde yayımlandı.

Dünyanın en etkili 100 bin bilim insanının 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında listelendiği çalışma, Stanford Üniversitesi’nin koordinasyonunda yaklaşık 7 milyon araştırmacı üzerinde yürütüldü. Bilim insanlarının kariyer boyu atıf etkileri ve 2020 yılı atıf etkileri dikkate alınarak yapılan değerlendirmelerin güncellenmiş analizini içeren bu çalışmada hesaplanan kompozit atıf indeksine göre tüm alanlarda ilk 100 bin arasında veya alanında ilk yüzde 2’lik dilimde bulunan dünyanın en etkili bilim insanları listelendi. “Kariyer Boyu Etki" ve "Yıllık Etki” sıralama listelerinde yer alan öğretim üyeleri performans sıralamalarına göre, Prof. Dr. Medeni Maskan, Prof. Dr. Esra Mete Güneyisi, Prof. Dr. Osman Erkmen, Prof. Dr. Hüseyin Bozkurt, Prof. Dr. Hamza Güllü, Prof. Dr. Abdulkadir Çevik, Prof. Dr. Şenol İbanoğlu, Prof. Dr. Seyithan Tayşi, Prof. Dr. Ali Fırat Çabalar, Prof. Dr. Uğur Cem Hasar,Doç. Dr. Mehmet Akif Destek, Prof. Dr.Mehmet Sait Söylemez.

Yorumlar (0)
17°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 9 21
2. Hatayspor 9 19
3. Fenerbahçe 9 19
4. Beşiktaş 9 17
5. Karagümrük 9 17
6. Galatasaray 9 17
7. Alanyaspor 9 17
8. Altay 10 15
9. Konyaspor 9 14
10. Adana Demirspor 9 12
11. Öznur Kablo Yeni Malatya 10 12
12. Kayserispor 9 11
13. Gaziantep FK 9 11
14. Sivasspor 9 10
15. Başakşehir 9 9
16. Antalyaspor 9 9
17. Göztepe 9 8
18. Giresunspor 9 8
19. Kasımpaşa 10 6
20. Rizespor 10 4
Takımlar O P
1. Ankaragücü 10 24
2. Ümraniye 9 21
3. Eyüpspor 10 20
4. Erzurumspor 9 18
5. Kocaelispor 8 16
6. Bandırmaspor 9 15
7. Tuzlaspor 8 14
8. Samsunspor 8 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Menemenspor 9 11
11. İstanbulspor 9 10
12. Denizlispor 9 10
13. Altınordu 9 10
14. Adanaspor 10 9
15. Manisa FK 10 9
16. Boluspor 8 8
17. Bursaspor 8 8
18. Ankara Keçiörengücü 9 7
19. Balıkesirspor 8 6
Takımlar O P
1. Chelsea 9 22
2. Liverpool 8 18
3. Man City 8 17
4. Brighton 8 15
5. Tottenham 8 15
6. M. United 8 14
7. West Ham 8 14
8. Everton 8 14
9. Arsenal 9 14
10. Brentford 8 12
11. Wolverhampton 8 12
12. Leicester City 8 11
13. Aston Villa 9 10
14. Crystal Palace 8 8
15. Southampton 8 7
16. Watford 8 7
17. Leeds United 8 6
18. Burnley 8 3
19. Newcastle 8 3
20. Norwich City 9 2
Takımlar O P
1. Real Sociedad 9 20
2. Osasuna 10 18
3. Real Madrid 8 17
4. Sevilla 8 17
5. Atletico Madrid 8 17
6. Rayo Vallecano 9 16
7. Barcelona 8 15
8. Real Betis 9 15
9. Athletic Bilbao 8 13
10. Valencia 10 13
11. Espanyol 9 12
12. Mallorca 10 12
13. Villarreal 8 11
14. Elche 9 9
15. Celta de Vigo 9 7
16. Cádiz 9 7
17. Granada 9 7
18. Levante 9 5
19. Deportivo Alaves 8 3
20. Getafe 9 2