GAÜN’lü öğrencilere baklava semineri

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Gastronomi Topluluğu tarafından hazırlanan Baklava Semineri GAÜN İnşaat Mühendisliği Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’nun da katıldığı seminerde oldukça renkli dakikalar yaşandı. Antepli Baklava Ustaları Osman Oğuz ve Mehmet Oktaş, özel el açma hamurundan baklava yapım aşamalarını uygulamalı olarak gösterdi. Etkinlikte daha önce hazırlanan baklavalar katılımcılara ikram edildi. Baklavanın tarihi, kültürü ve yapım aşamaları konusunda katılımcıları bilgilendiren Antepli Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alkurt “Baklavanın tarihi çok eski yıllara dayanıyor. M.Ö. 400-600 yılları arasında Asurlar Dönemine kadar uzanıyor. O dönemdeki baklavalar günümüzdeki baklavalar gibi değildi. Yufkaların arasına kuruyemiş konulup, bal ile şirelendirilerek yapılan bir tatlı türüydü. Baklavada süreç içerisinde günümüze gelene kadar çeşitli değişimler oldu. Amacımız baklava kültürünü tanıtmak. Özellikle Gaziantep Üniversitesindeki öğrencilerimizin hepsi Gaziantepli değil, Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen, gerçek Gaziantep baklavasını yememiş insanlar var. Hem baklavamızı hem de Gaziantep kültürümüzü öğrencilerimize tattırmak ve tanıtmak amacındayız" diye konuştu.

Seminerin sonunda Antepli Baklava Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alkurt, baklavanın yapım aşamaları konusunda katılımcıların merak ettiği soruları yanıtladı.