GAÜN’lü genç yönetmenin başarısı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencisi Seçkin İldoğan’ın yönetmenliğini yaptığı “Son Dem” kısa belgeseli, Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu’nun 6’ncısının düzenlediği ‘Yeni Dünyada Yeni Meslekler’ konulu kısa film yarışasında Market Seçkisine katılmaya hak kazandı.

Sabancı Vakfı Kısa Film Platformu’nun 6’ncısının düzenlediği ‘Yeni Dünyada Yeni Meslekler’ konulu kısa film yarışasında, GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü 4. sınıf öğrencileri; yönetmenliğini Seçkin İldoğan’ın, görüntü yönetmenliğini Ahmet Akaltun’un, ses teknisyenliğini Niyazi Gökdoğan’ın yaptığı Kısa Belgesel “Son Dem” Market Seçkisine katılmaya hak kazandı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulanan GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Radyo Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özcan Demir, Sabancı Vakfı Kısa Film Yarışmasında ki başarılarından dolayı öğrencilerini tebrik etti. Doç. Dr. Demir, öğrencilerinin bundan sonraki sanat hayatlarında da aynı heyecanla çalışmaya devam ettikleri müddetçe daha çok başarı elde edeceklerine olan inancını dile getirdi.

“Son Dem” Kısa Belgesel ’in Yönetmeni Seçkin İldoğan ise aldıkları eğitimin meyvelerini topladıklarının belirterek, “Bu başarının en güzel yanı bu gururu her zaman yanımda olan arkadaşlarım Ahmet ve Niyazi ile paylaşıyor olmaktır. Ayrıca başta Doç. Dr. Özcan Demir olmak üzere bütün hocalarıma emeklerinden dolayı için teşekkür ederim” dedi.

Kısa Film Platformu / Sabancı Vakfı sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda listeye giren belgeselleri açıklayarak: “Market ile küresel sorunlara farklı bakış açıları sunan filmler daha geniş kitlelere ulaşırken, Türkiye’den yönetmenlerin uluslararası bağlantılar kurmalarını amaçlıyoruz. Sabancı Vakfı 6. Kısa Film Yarışması market seçkisine giren filmler açıklandı” diye konuştu.