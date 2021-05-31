GAÜN’den STEM eğitim modeli için önemli proje

Yürütücülüğünü Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Başaran ve danışmanlığını Prof. Dr. Erdal Bay’ın üstlendiği ‘Köyde STEM-2’ projesi TUBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Bilimsel konu, kavram ve süreçleri hedef kitlenin gözlem ve uygulamalarla deneyimlemesine imkan veren 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında Türkiye geneli 100 proje destek almaya hak kazandı. GAÜN’de 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları Destekleme Programı kapsamında desteklenen tek proje olarak Gaziantep’te genç çocuklara geleceğin eğitim modelleri arasında yer alan STEM eğitim modeli konusunda alanında uzman kişiler ile eğitimler verilecek. Proje yürütücüsü GAÜN Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Başaran, STEM eğitim modelinin bilimsel alanda çok önemli olduğunu, STEM alanlarından mezun kişilere olan ihtiyacın gün geçtikçe aratacağı gerçeğinden hareketle bu projenin gençlere yol gösterme bağlamında katkı sağlayacağını belirtti.

STEM eğitim modeli dezavantajları bölgelere ulaşacak

GAÜN yürütücülüğünde yapılan projeye, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İzmir Kemalpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü destek veriyor. Gaziantep Üniversitesi’nde gerçekleştirilecek eğitimler; Prof. Dr. Erdal Bay, Prof. Dr. Birsen Bağçeci, Doç. Dr. Bülent Döş, Doç. Dr. Recep Kahramanoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Başaran, Dr. Öğr. Üyesi Emre Uygur, Dr. Öğr. Üyesi Gürsu Aşık ve Ar. Gör. Erhan Yokuş gibi alanında uzmanlar tarafından gerçekleştirilecek.