GAÜN’den operasyon bölgesinde etkilenen çocuklara hizmet

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şehit ve gazi yakılarının yanı sıra operasyon bölgesinde etkilenen çocuklara travma odaklı psikoterapi desteğini uygulayacaklarını duyurdu.

Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “Travma Polikliniğimizde şehit ile gazilerimizin çocuklarına ve operasyon bölgesinde etkilenen çocuklarımıza travma odaklı psikoterapileri uygulayacağız. Lütfen gerekli durumlarda başvuru yapmaktan çekinmeyin.”

Gaziantep’in Karkamış ilçesinde yaşanan terör saldırısını şiddetle kınayan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, “Gaziantep’in Karkamış ilçesinde hain terör örgütü PKK tarafından düzenlenen roketli saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun. Teröre lanet olsun” şeklinde konuştu.