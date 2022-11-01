GAÜN’den iki bölüm daha akreditasyon belgesini aldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı ile Biyoloji Bölümlerine Akreditasyon Belgeleri düzenlenen tören ile takdim edildi.

Fen, Edebiyat, Fen Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) Değerlendirme Takım Üyeleri tarafından yapılan saha ziyaretlerinde, yeterli bulunarak akredite edilen Biyoloji ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin başkanlarına FEDEK tarafından Akreditasyon Belgeleri törenle takdim edildi.

GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş’ın başkanlığında gerçekleşen törene; Rektör Yardımcı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kütük, FEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sadullah Sakallıoğlu, FEDEK Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Figen Kadırgan, Biyoloji ile Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinin akademik personeli ve öğrencileri katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, kurumsal akreditasyon süreci ile program akreditasyon çalışmalarının hız kazandığını belirterek, yönetim olarak tüm bölümlerin akreditasyon çalışmalarını desteklediklerini ifade etti. Prof. Dr. Recep Yumrutaş, her iki bölümün akreditasyon süreçlerinde emeği geçen tüm personeline teşekkür etti.

Belge takdim törenine katılan FEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sadullah Sakallıoğlu, Gaziantep Üniversitesi gibi köklü bir üniversitenin akreditasyon sürecine verdiği önemi takdir ettiklerini ve Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı Programlarının akreditasyon sürecindeki özverilerinin diğer programlara örnek olacağını ifade etti. Bu süreçlerde yönetimin desteğinin ve personel inancının çok önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sakallıoğlu, yönetimi ve iki program personelini tebrik etti.

FEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Figen Kadırgan ise iki programın süreçte geçirdiği tüm aşamaları özetlerken, sürecin iki programa da yararlı olacağı inançlarının tam olduğunu ve emeklerin gözle görüldüğünü ifade etti.

Gaziantep Üniversitesi kalite ve akreditasyon süreçlerini yakından takip eden ve bu anlamda atılımlar yapan Türkiye’nin öncü üniversitelerinden birisi olduğunu vurgulayan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Kütük de konuşmasında şunları söyledi: “Üniversitemiz 17 Kasım 2021 tarihinden itibaren YÖKAK kurumsal akreditasyon belgesi almaya hak kazanmıştı. Üniversitemizin en köklü fakültelerinden biri olan Fen Edebiyat Fakültesinin Biyoloji ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri FEDEK tarafından verilen bu akreditasyon belgesini almaya hak kazandı. Bu belge, üniversitemiz ve fakültemizin kurumsal kimliğinin kaliteye bakış açısına bir gösterge olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki zaman dilimlerinde fakültemize ait diğer bölümlerin de akreditasyon süreçlerine dahil olarak akreditasyon belgesi almayı hakkedeceğini umuyorum. Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri ve fakültemiz çalışanlarının bu süreçte verdikleri emekler için çok teşekkür ediyorum. Belgelerimizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”