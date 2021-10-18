GAÜN’den dev iş birliği protokolü

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN), Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) ile Besni Belediyesi arasında “Suriyeli Yetişkin Bireylerin Türkçe Eğitimi ve İstihdamı” işbirliği protokolü imzalandı.

Üç kurumun teknik, bilimsel ve akademik desteğiyle Besni’de yaşayan Suriyeli yetişkinlerin Türkçe öğrenimi ve istihdama katılımlarının amaçlandığı protokol gereği, GAÜN TÖMER, GAÜN Göç Enstitüsü ve ADYÜ TÖMER aracılığı ile Türkçe eğitimiyle becerilerine göre mesleki eğitimlerin verileceği bildirildi. Besni Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen protokol imza töreninde konuşan Besni Belediye Başkanı Mehmet Emre imzalanan protokolün paydaş kurumlar ve vatandaşlar adına hayırlara vesile olmasını dileyerek,GAÜN ve ADYÜ ile birlikte böyle bir projede işbirliği yapmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise konuşmasında,birlikte çalışmaktan güç doğacağının vurgusunu yaparak, önemli ve heyecan verici bir projenin altına imza attıklarını belirtti. Prof. Dr. Özaydın, “Bilgi toplumunda yaşıyoruz. Dolayısıyla bilgi alışverişi yapmak zorundayız. Ürettiğimiz bilgileri toplumla paylaşmak istiyoruz. İşbirliğimizin eğitim ve istihdam anlamında önemli kazanımları beraberinde getireceğini ümit ediyorum. Ümitsiz tabloları göz ardı edip, gençlerimizin azimli çalışmalarıyla ülkemizin bilim alanında önemli noktalara geleceğinden hiç şüphem yok. Gelecek, hep birlikte Türkiye’mizindir, bundan emin olabilirsiniz. Adıyaman Üniversitesi’yle birlikte gerçekleştireceğimiz işbirliğinden dolayı memnunum’’ şeklinde konuştu. ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut da imzalanan protokol gereği Suriyeli kardeşlerimizin Türkçe öğrenerek ülkemize entegrasyonunu kolaylaştırmak ve istihdamlarına katkı sunmayı hedeflediklerini belirtti.Prof. Dr. Turgut konuşmasının devamında, ’’Adıyaman Üniversitesi olarak bu ve benzeri projelerin altında imzamızın olması onur vericidir. Özellikle Besni ilçemizde ikamet eden göçmenlerin ülkemize entegrasyonu, eğitimleri ve istihdamı için kısa süre içerisinde hummalı bir çalışmanın içerisine gireceğiz. Şahsım ve Üniversitem adına proje paydaşları ve destekçilerimize şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum. Üniversitemiz, ilimiz ve ülkemiz menfaatleri doğrultusunda her türlü proje ve desteğe katkı sunmaya hazırız. Türkiye’nin önemli eğitim kurumlarından biri olan Gaziantep Üniversitesi ve ilçe belediyelerimizle de işbirliklerimizin devam edeceğinin altını çizmek istiyorum’’ ifadelerini kullandı.

İmza törenineGAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Besni Belediye Başkanı Mehmet Emre, GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, Besni Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hakan Evin, GAÜN Göç İdaresi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Zeynel Özlü, GAÜN TÖMER Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Özpay ve ADYÜ TÖMER Müdürü Doç. Dr. Türker Barış Bulduk katıldı.