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GAÜN’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öğretim Elemanları Sergisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öğretim Elemanları Sergisi’nin açılışı, GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle gerçekleşti.

GAZİANTEP 28.10.2021, 11:28
GAÜN’den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öğretim Elemanları Sergisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından hazırlanan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öğretim Elemanları Sergisi’nin açılışı, GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen törenle gerçekleşti.

Serginin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın sosyal, kültürel, sanatsal faaliyetleri önemsediklerini belirterek, sanatın toplumun aynası olduğunu vurguladı. Milli mücadelenin zor şartlar altında gerçekleştirildiğine değinen Rektör Prof. Dr. Özaydın, öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, “Tarihinizi iyi bilmenizi istiyorum, dünü anlamadan bugünü anlayamazsınız. Bugünü anlamadan, geleceği kurgulayamazsınız. Sanat üretemeyen bir toplum ayakta duramaz. Sanatı ve sanatçıyı önemsiyoruz. Gaziantep savunmasının 100’üncü ve Cumhuriyettin 98’inci yılı dolayısıyla böyle bir etkinlik düzenledikleri için emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Cumhuriyet Bayramını kutluyorum” dedi.

Kültür ve sanatın, toplumun ortak harcı olduğunu söyleyen Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar, kültür ve sanattın birleştirici unsurlar olduğunu dile getirerek, "Bu tür sanatsal faaliyetleri önemsiyoruz. Gaziantep savunmasının 100’üncü, Cumhuriyettin 98’inci yılında atalarımıza ne kadar minnet duysak azdır. Eğer ki, ecdadımız o mücadeleyi vermemiş olsaydı biz şuan bu topraklarda olamayacaktık. Kendinizi kötü hissettiğinizde, 100 yıl önceki fotoğraflara bakın. Milli mücadele dönemindeki kadınların ve çocukların bu ülkeyi kurtarmak için ortaya koyduğu mücadelenin fotoğraflarına bakın. O zaman kendinizi daha iyi hissedersiniz” şeklinde konuştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan Özer ise sergiyi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı anısına düzenlediklerini söyleyerek, “Cumhuriyet, kuşkusuz getirdiği yenilikler ve atılımlarla insanımızın ufkunu genişletmiş, onların değerli bireyler olmalarının yolunu açmış, ekonomik, sosyal ve siyasal hayatımıza dinamizm kazandırmıştır. Cumhuriyet aynı zamanda, ülkemizi her konuda olduğu gibi kültür ve sanat hayatımızda da bugünkü çağdaş haline getirmiştir” ifadelerini kullandı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Özcan Demir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemine değinerek, "Cumhuriyetimizin ilanı aşamasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin kurucuları, coğrafyası ve kültürüyle birlikte yok edilmeye çalışılan milletimizin varlığını korumak, ülkemizi düşman işgalinden kurtarmak için çalışmışlardır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğindeki vatanseverler ileri görüşleriyle kültürel varlığımızı sistemli bir şekilde korumak ve geliştirmek için adımlar atmışlardır" diye konuştu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Öğretim Elemanları Sergisi, 12 Kasım 2021 tarihine kadar GAÜN Cenani Konağı Kültür ve Sanat Merkezi’nde sanatseverlere açık olacak.

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