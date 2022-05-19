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GAÜN’DE Uluslararası Festival coşkusu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından hazırlanan Uluslararası Öğrenci Festivali’nin açılış programı, ortak paydaşların ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

GAZİANTEP 19.05.2022, 22:39
GAÜN’DE Uluslararası Festival coşkusu

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) tarafından hazırlanan Uluslararası Öğrenci Festivali’nin açılış programı, ortak paydaşların ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.

Dünyanın dört bir tarafından eğitim için Gaziantep Üniversitesi’ne gelen uluslararası öğrenciler, GAÜN’de düzenlenen Gençlik Festivali’nde doyasıya eğlendi. Türkçe, İngilizce, Fransızca, Rusça, Kazakça, Arapça dillerinde şarkı söyleyen uluslararası öğrenciler, yöresel danslarıyla katılımcılardan büyük alkış aldı.

GAÜN Yeni Meydanı’nda gerçekleştirilen törenin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Gaziantep Üniversitesi’nin dünyanın dört bir tarafından gelen öğrencilere ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getrdi. Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, “Üniversitemizin farklı kültürlerin buluşma noktası olması bizi gururlandırıyor. Gerçekleştirdiğimiz festivalle öğrencilerimiz kültürlerini tanıma fırsatı bulmalarının yanı sıra farklı coğrafyadan gelen öğrencilerle de kaynaştılar. Hem üniversitemize hem de şehrimize yakışır bir festival gerçekleşiyor. Dünyanın birlikte yaşamayı önceleyen bir medeniyete ihtiyacı var. 107 ülkeden 6 bin 500 uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Uluslararası öğrenci sayılarımızı artırmak için var gücümüzle çalışıyor, çaba sarf esiyoruz” şeklinde konuştu.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da konuşmasında Gaziantep Üniversitesinin köklü bir üniversite olduğunu vurgulayarak, “Gaziantep Üniversitesi, dünya barışı, kültürlerin birbiriyle kaynaşması, insanların birbiriyle daha çok sevmesi bakımından ve dünya barışına hizmet etmesi açısından çok önemli buluyorum. Kendinizi daha iyi geliştirme içinde olun, eğitim, sanat, kültür, spor ve diğer alanlarda mutlaka gayretiniz olsun. Başta Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın olmak üzere bütün çalışma arkadaşlarına ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Hollanda Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Paula Sastrowijoto yaptığı konuşmada, uluslararası öğrencilere daha iyi bir gelecek sunmak için Gaziantep Üniversitesi’nin üstlendiği rol ve çabalarını takdir edilmesi gerekildiğini söyleyerek festivalde emeği geçenlere teşekkür etti.

Yeni Doğu Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Fatih Tanrıöver ise, “12 yıldır Gaziantep’te uluslararası öğrencilerin yanında olmaya çalıştık. Sosyal, kültürel, eğitim ve burs programlarıyla öğrencilerimizin yanındayız. Omuz omuza Türk kültürünü öğreterek herkesi mutlu bir şekilde ayrılmasını, ayrıldıktan sonra da kardeşlik bağımızın devam etmesini istiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Açılış konuşmaları sonrası, GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Moda Tasarımı Bölümü tarafından hazırlanan “Yöresel Kıyafetler Sunulması” defilesi ve GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuarı tarafından hazırlanan Perküsyon Koro ve yöresel dans gösterileriyle devam etti.

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