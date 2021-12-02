GAÜN’de, trafikte etkili ve doğru iletişim eğitimi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Gaziantep Emniyet Bölge Trafik Şube Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan, Gaziantep’te görev yapan trafik polis memurlarının katılımıyla “Trafikte Etkili ve Doğru İletişim” konulu eğitim gerçekleşti.

GAÜN Eğitim Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen etkinliğin açılış konuşmasını yapan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M. Emre Köksalan, emniyet mensuplarının yaptıkları işin çok değerli olduğunu belirterek, halkın içinde görev yapan ve yüz yüze hizmet veren kişiler için doğru iletişimin önemli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Köksalan, “Sürekli halkın içinde görev yapan, yüz yüze hizmet vermekte olan kişiler için iletişim çok önemli. Bu önem sadece sizin nasıl iletişim kurduğunuzla ilgili değil, psikolojik faktörler ve sosyolojik faktörlerle birlikte değerlendirmesi gereken bir süreç” dedi.

“Umarım bu eğitim arzu ettiğimiz faydayı size sağlar”

Yapılacak olan eğitimlerin emniyet mensuplarına fayda sağlayacağını dile getiren Prof. Dr. Köksalan, “Emniyet mensuplarının yaptıkları işin ne kadar değerli olduğunun farkındayız. Ne kadar zor olduğunun da farkındayız. Günün her saatinde, her türlü psikolojiye sahip ve genellikle de sizin faaliyetlerinize ne yazık ki olumsuz yaklaşma potansiyeli olan insanlarla karşılaşıyorsunuz. Bu nokta da belli bir iletişim stratejisi belirlemek gerekiyor. Eminim ki, bu konuda çoğu emniyet mensubu duyarlı ve belli farkındalıklara sahiplerdir. Umuyorum bu eğitim arzu ettiğimiz faydayı size sağlar ve yine umuyorum işbirliğimiz artarak devam eder. Kamu hizmetinin birlikte yürütülmesinden yanayız, üniversiteler kendi içinde konumlanan, dışarıya kapalı, bilgisine kendisine saklayan bir kurum olmamalı. Bu tür eğitim ve işbirlikleriyle bunu somut faaliyetlerle, topluma dönük somut faydaya dönüştürmeliyiz. Bu gerçekleştirdiğimiz eğitim, yapmak istediklerimizin adımlarından yalnızca bir tanesi olacak” diye konuştu.

Açılık konuşmaları sonrasında, İletişim Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Adil Bical ve Araştırma Görevlisi Derya Başakçı tarafından “Trafikte Etkili ve Doğru İletişim” konulu eğitim verildi.