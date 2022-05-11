GAÜN’de telif hakları hukuku anlatıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İletişim Fakültesi ve Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) işbirliğiyle Radyo Televizyon Yayıncılığı ve Telif Hukuku Paneli gerçekleşti.

GAÜN Hukuk Fakültesi Amfisinde gerçekleşen panel öncesinde GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, RATEM Yönetim Kurulu Başkanı M. Aydın Şerbetcioğlu, GAÜN İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Köksalan tarafından Üniversitelerarası İletişim Fikirleri Yarışması “Aklıma Bir Fikir Geldi” Sergisi açılarak katılımcılar tarafından gezildi.

Panelin açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarıbıyık, radyo televizyon yayıncılığının sessiz yığınların sesi ve dördüncü kuvvet olma noktasında son derece önemli olduğuna dikkat çekti. Yayıncılığın insanın zihin dünyasında kalbinde, kafasında potansiyeli yaratma noktasında da çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Sarıbıyık, “Bir emeğin, çalışmanın ortaya çıkmasıdır. Bütün bu ortaya çıkan ürünlerin birileri tarafından karşılık ödenmeksizin çalınması, kendine mal edilmesi, başka yönlere çekilmesi ise hukuksuz, haksız bir durumdur. Bu durumu sadece hukukla ortadan kaldıramayız. Ahlak, gençlerin inisiyatifleri, toplumun duyarlılığı bu anlamda çok önemli” diye konuştu.

Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği (RATEM) Yönetim Kurulu Başkanı M. Aydın Şerbetcioğlu, RATEM’i tanıtarak, asli görevleri konusunda bilgi verdi. Şerbetcioğlu konuşmasının devamında, “Hangi işi yaparsak yapalım içerik çok önemli. Diğer rakiplerimizden bizi ayıran özelliğimiz olması gerekli. Haklarınızın neler olduğunu, hangi haklara sahip olacağınızı ve iletişim hukukunu en azından ana hatlarıyla bilmeniz gerekiyor” dedi.

Radyo Televizyon Yayıncılığının günden güne değişen ama teknolojiyle birlikte geleneksel özellikleriyle de mücadele eden bir yapı olduğunu vurgulayan GAÜN İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Köksalan da konuşmasında şunları söyledi, “2001 yılında İletişim Fakültesi’nden mezun olduğumda kullandığımız ve konuştuğumuz mecralar ile bugün arasında ciddi bir fark var ama değişmeyen şeyler de var. Yayıncılık alanında hem basın hem de radyo televizyon yayıncılığı alanında üretilen ürünlerin değerinin nasıl korunacağı, buna nasıl sahip çıkılacağı ve geliştiriciliği üreten insanların hakkının nasıl korunacağı değişmeyen şeylerin başında geliyor. Bugünkü konumuzda büyük oranda bunları içerecek.”

Etkinlik açılış konuşmaları sonrasında moderatörlüğünü RATEM Akademiden Yusuf Gürsoy’un yaptığı Yargıtay 7. Ceza Dairesi Üyesi Erdoğan İshakoğlu, Kültür ve Turizm Uzmanı Mehmet Savaş, GAÜN İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Ali Göngen ve RATEM Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Atılmış’ın konuşmacı olarak katıldığı panel ile devam etti.