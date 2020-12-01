GAÜN’de Suriye’deki okullar için protokol imzalandı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile Tekeffül Şam Derneği arasında Cerablus Meslek Yüksekokulu’na yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Protokole göre, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Cerablus’ta, Gaziantep Üniversitesi bünyesinde kurulan Cerablus Meslek Yüksekokulu’nda eğitim ve öğretimin iyileştirilmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

“Eğitim ordusu ile gireceğiz”

GAÜN Rektörlük Senato Salon’unda gerçekleşen törende, Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Suriye’ye eğitim ordusu ile girmek istediklerinin altını çizen Rektör Özaydın, “Orada yaşayanlar bizim insanlarımız, çocuklar bizim çocuklarımız. Oradaki gençlerimizin zihinlerini inşa ederek Şam bölgesinin yeniden kalkınmasında katkı sağlayacağız” dedi.

Prof. Dr. Özaydın ayrıca Suriye’nin yeniden yapılanmasında her türlü iş birliğine hazır olduklarını dile getirdi.

“GAÜN eğitim imkanlarını sağladı”

Tekeffül Şam Derneği Başkanı Muhammet Kalavi ise Gaziantep Üniversitesi’nin bölgedeki faaliyetlerinin kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, “Tekeffül Şam Derneği 2013 yılından beri Türkiye’de faaliyet gösteriyor. Gençlerin ve çocukların eğitimi ilgileniyoruz. Suriye içinde 120 okulun maddi masraflarını karşılamaktayız. 13 ile 20 yaş arasındaki gençlerin kişisel ve mesleki gelişimleriyle ilgili 3 merkezde eğitim faaliyetleri yürütmekteyiz. Bu çalışmaları Türk Kızılay’ı, AFAD ve Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığıyla birlikte yürütüyoruz. Gaziantep Üniversitesi ile yaptığımız bu çalışma bölgemiz açısından önemli. Bölgeye yaptığımız ziyaretlerde lise öğrencileri bize hep, ‘liseyi bitirdiğimizde üniversiteyi nerde okuyacağız?’ diye soruyorlar. Gaziantep Üniversitesinin bölgedeki varlığı gençlerimiz için ümit oldu. Üniversiteyle işbirliğini artırmayı planlamaktayız” diye konuştu.