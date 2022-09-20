GAÜN’de sıfır atık ve hijyen eğitimi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) kalite çalışmaları ve sıfır atık projesi çerçevesinde destek personellerine “Temizlik, Hijyen ve Sıfır Atık” eğitimi verildi.

GAÜN Mühendislik Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşen, GAÜN Kalite Geliştirme Koordinatörü Öğr. Gör. Derya Özçalışkan, Şube Müdürü Fadime Çelekli ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Gaziantep İl Müdürlüğü Şube Müdürü Esma Güler, Yüksek Çevre Mühendisi Hatice Kutsal, Çevre Mühendisi Aslıhan Kayadelen ve çok sayıda destek personelinin katıldığı eğitimde Sıfır Atık Projesine dikkat çekildi. Çevre Mühendisi Aslıhan Kayadelen tarafından verilen eğitimde, GAÜN personeline kaynakların verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesinin kapsayan atık önleme yaklaşımı hakkında bilgi verildi.

Temizlik ve sağlığa uygunluk kuralları, düşük ve orta riskli alanların temizliği gibi çok sayıda konuda katılımcıları bilgilendiren Öğr. Gör. Derya Özçalışkan ise, yerleşke içerisinde başlanan sıfır atık projesi ile yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.