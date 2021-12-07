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GAÜN’de sanal labaratuvar hizmete girdi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) eğitim teknolojileri alanında da yenilikçi projelere başladı. Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve yapay zeka entegreli uygulamalar geliştirmek için yapılan çalışmalar sonucunda, ilk olarak hibe olarak alınan NLAB-sanal laboratuvar GAÜN Uzaktan Eğitim Merkezinde düzenlenen törenle açıldı.

GAZİANTEP 07.12.2021, 15:18
GAÜN’de sanal labaratuvar hizmete girdi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) eğitim teknolojileri alanında da yenilikçi projelere başladı. Artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve yapay zeka entegreli uygulamalar geliştirmek için yapılan çalışmalar sonucunda, ilk olarak hibe olarak alınan NLAB-sanal laboratuvar GAÜN Uzaktan Eğitim Merkezinde düzenlenen törenle açıldı.

Yeni öğretim yılında açılacak olan bu Nlab’ta Artırılmış Gerçeklik (AR) ve Sanal Gerçeklik (VR) içerikleri başlangıçta tıp eğitiminde kullanılacak. Sanal laboratuvarda öğrenciler, öğrenme süreçlerini daha somut hale getirebilecek. Üniversite öğrencileri bu laboratuvarda fikirden fiziki ürüne kadar geçen prototipleme sürecini sanal gerçeklik teknolojisini kullanarak oluşturabilecek. Öğretim elemanları isterlerse kendi üç boyutlu eğitim materyallerini kendileri hazırlayabilecek isterlerse de internette bulunan içeriklerden yararlanabilecekler. Sanal gerçeklik teknolojisi ile sanal laboratuvar içinde üç boyutlu içeriğe erişebilecek olan öğrenciler, 6 serbestlik dereceli bir ortamda istedikleri gibi gezinebilecek, elcikler vasıtasıyla parçaları tutabilecek, özelliklerini değiştirebilecek ve animasyonlarını izleyebilecekler. Bu sanal laboratuvarlar ilerleyen yıllarda tüm alanlarda kullanılabilecektir.

“Eğitim teknolojileri alanında öncü üniversitelerden olmayı hedefliyoruz”

Laboratuvar açılışında konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, bilim, teknoloji, Ar- Ge ve yenilikçi uygulamalar ile ülkemiz 2023 amaç ve hedefleri doğrultusunda bilimsel ve teknolojik çalışma faaliyetlerini sürdüren Gaziantep Üniversitesi’nde her dönem farklı disiplin ve alanlarda yenilikçi proje fikirleri üretilerek, hayata geçirildiğini söyledi.

Üniversite olarak eğitim teknoloji ve AR-GE/ÜR-GE anlamında ve yapay zeka entegrasyonunda bölgenin odak noktası olma özelliğine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirten Prof. Dr. Özaydın, üniversite olarak eğitim teknolojileri alanında atılacak her türlü adımı destekleyeceklerini ifade etti. Prof. Dr. Özaydın sözlerinin devamında kısa vadede, hibe edilen sanal laboratuvarın kullanımı; orta vadede özellikle tıp alanında ve daha sonra diğer alanlarda içerik üretimini ve uzun vade de ise GAÜN’ün sadece içerik kullanan, üreten değil eğitim teknolojileri alanında lider üniversiteler arasında olmasının planlandığını vurguladı.

Eğitim teknolojileri ilk olarak tıp eğitiminde kullanılmaya başlanacak

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat ise hibe olarak alınan NLAB dışında, eğitimde yerli ve milli yazılımlar geliştirmek amacı doğrultusunda Tıp eğitiminde yenilikçi teknolojilerin kullanılmasına yönelik sanal ve artırılmış gerçeklik laboratuvarı oluşturmak ve tıp eğitimi ile ilgili içerikler geliştirmek ve yaygınlaştırmak için proje hazırladıklarını aktardı. Prof. Dr. Balat, bu çalışmaların, tıp eğitiminde niteliğin gelişmesine katkı sağlayacağını da belirti.

Eğitim geleceğin pasaportudur; zira yarınlar bugünden ona hazırlananlara aittir

Proje yürütücülerinden Prof. Dr. Erdal Bay da, “Eğitim geleceğin pasaportudur; zira yarınlar bugünden ona hazırlananlara aittir. MalcomX” düşüncesinden hareketle eğitim alanında projelere başladıklarını söyledi. Toplum 5.0 adlandırılan yeni toplum düzeninde ve teknolojinin hayatın her aşamasında kullanıldığı bu dönemde gerçekleştirilecek olan bu projelerin, üretilecek olan içeriklerin ticarileşmesi yanı sıra farklı disiplin ve alanlarda yenilikçi proje fikirlerinin üretilmesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.

Nara-tech teşekkür

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın NLab için gerekli yazılımları hibe eden NARA EdTech şirketi yetkili ve çalışanlarına teşekkür etti. Nara EdTech Yönetim Kurulu Başkanı Öğretim Görevlisi Zafer Karadayı ise bir Arge firması olarak Türkiye’nin ilk ve en kapsamlı sanal gerçeklik temelli eğitim uygulamalarından biri olan NLab’ı 2018 yılında Türk mühendis ve tasarımcılar tarafından geliştirilmeye başlandığını ve halen geliştirilmesine devam ettiğini kaydetti. Eğitimin geleceği için yaptıkları Ar-Ge çalışmalarını Gaziantep Üniversitesi ile paylaşmaktan mutluluk duyduklarını söyleyen Öğretim Görevlisi Karadayı, bu adımın yeni projeler için sadece bir başlangıç olduğunu belirti.

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