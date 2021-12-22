GAÜN’de personele resmi yazışma kuralları anlatıldı

Kalite çalışmaları kapsamında Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) personeline yönelik Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Öğr. Gör. Erkan Özdemir tarafından Resmi Yazışma Kuralları hizmet içi eğitimi verildi.

Eğitimde resmi yazışmaya ilişkin kanun ve yönetmelikler hakkında bilgi veren Öğr. Gör. Erkan Özdemir, 10 Haziran 2020 tarihinde güncellenen ilgili yönetmeliğin değişen maddelerine ve eklenen kurallarına yer verdikten sonra katılımcıların bu bilgileri çalışma hayatında nasıl uygulayacağını anlattı.

Resmi yazışmaların, iş hayatında bireysel ve kurumsal kimliği yansıtma niteliğine sahip olduğunu söyleyen Öğr. Gör. Özdemir, yazışmaların gizliliği noktasına önem verilmesi ve yazışmaların sadece muhatapları ile paylaşılması gerektiğini vurgulayarak, gelişen teknolojiler ile hayatımıza giren ve resmi yazışmaların yürütüldüğü Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Yazışmalarda asli unsurun elektronik ortam olduğu ve fiziksel ortamda yazı oluşturulması için zorunlu hal veya olağanüstü durumların oluşması gerektiği belirtilen eğitimde, yazışmalar sonucunda ortaya çıkan belgelerin arşivlenme konularına da yer verildi.