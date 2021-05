GAÜN’de online ’Gazze duvarın ötesi’ sergisi

Fotoğraf Sanatçısı Ozan Kalendergil, Gazze’de çektiği fotoğraflar Gaziantep Üniversitesi Online Sanat Platformu olan ‘sanatbilimkultur.com’ sitesinde sanatseverlerle buluşacak.

Online gerçekleşecek olan ‘Gazze Duvarın Ötesi’ sergi hakkında bilgi veren Fotoğraf Sanatçısı Ozan Kalendergil, Gazze’de çektiği fotoğraflarla orada yaşananları gündeme getirmek istediğini belirtti. Kalendergil, “Görevim gereği Ekim 2019 ile Eylül 2020 tarihleri arasında yaklaşık bir yıl Gazze’de bulundum. Dünyanın herhangi bir coğrafyasında olduğu gibi burada da hayat her yönü ile devam etmekteydi. Sergideki fotoğraflar Gazze’deki hayatın içinden fotoğraflardır” şeklinde konuştu.

Fotoğraf Sanatçısı Ozan Kalendergil, “Gazze’de geçirdiğim bir sene hayatı bana tekrar öğretti. Biliyoruz ki, hayatta her an her şey olabilmekte. Birbirimize söylediğimiz bir laf var ‘Hayatta bir dakika sonrasında kimin ne olacağı belli değil’ diye. İşte bu söze bu kadar yaklaşacağım aklımın ucuna gelmezdi. Bombalamalar, füzeler ve sonrasında bize göre normalleşen hayat. Sessizlik sonrasında tekrar eden çatışmalar ve sonra normal hayatlar sürerken bana ‘Korktun mu?’ diye sordular ‘Evet korktum. Çünkü bu yaşananlara çocuğum, en küçük yaşta olanlarınız bile bu duruma benden daha büyük’ diyordum. Sonra alışıyor insan, onların normali sizin de normaliniz oluyor. Savaşla beraber, biraz daha büyüdüğümü hissettim. Fotoğrafları da bu duygularla çektim. Gazze’de yaşam kadar, ölüm de vardı. Orada yaşadıklarım ve her şeye rağmen insanların hayata sımsıkı bağlanmaları bana ilham kaynağı oldu. Fotoğraflamış olduğum yerlerin yıkılmış olduğunu duymak bana dile dökülemeyecek bir acı hissettirdi ve bu fotoğraflar ile orada olup bitenleri gündeme getirmek istedim” diyerek, desteklerinden dolayı Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın’a teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

Ozan Kalendergil’in “Gazze Duvarın Ötesi” Fotoğraf Sergisi 17 Mayıs 2021 Pazartesi saat 20.00’de Gaziantep Üniversitesi Online Sanat Platformu sanatbilimkultur.com sitesinde seyircilerle buluşuyor. Online yapılacak sergide ayrıca söyleşi de yapılacak.

Sergiye, http://www.sanatbilimkultur.com/ ulaşabilirsiniz.