GAÜN’de mühendis girişimcilere sertifika

Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Teknopark işbirliğiyle hazırlanan Enhancer/Gaziantep Teknopark Ortak Kullanım ve Çalışma Alanında Altyapı, Kurumsallaşma ve Globalleşmenin Gelişimi Projesi Gaziantep Teknopark bünyesinde hız kesmeden devam ediyor.

Ön Kuluçka Programını tamamlayan girişimcilere Gaziantep Teknopark tarafından katılım sertifikası takdim edildi. Programa; Gaziantep Üniversitesi akademisyenleri, Gaziantep Teknopark Genel Müdürü Kazım Yıldırım ve çok sayıda girişimci katıldı. İki yıllık olan süresinin son 6 ayına girilen proje ile 200 teknoloji tabanlı iş fikri olan ağırlıklı olarak mühendis girişimcilere çeşitli bilgilendirme toplantıları ve eğitimler verilirken diğer taraftan da Gaziantep Teknopark bünyesinde kurulan ortak kullanım ve çalışma alanında ihtiyaç duyulan girişimcilere teknik destekler veriliyor.

Girişimcilere yönelik eğitim ve destekler çerçevesinde gerçekleştirilen Ön Kuluçka Eğitim Programında girişimciler, alanında uzman mentörlerin destekleriyle iş planlarını oluşturdu. Bu programda 2 aylık bir destek programına tabi tutulan girişimcilerin nitelikli bir iş planı oluşturarak Kuluçka Programına seçilecek düzeye gelmeleri istendi. İki ay süren yoğun eğitim ve mentörlük desteğiyle Ön Kuluçka Programı tamamlandı.

Program sonunda konuşan Gaziantep Teknopark Genel Müdürü Kazım Yıldırım, Gaziantep Teknopark olarak girişimcilere desteklerinin devam edeceğini belirterek sertifika alan girişimcileri tebrik etti.

Gaziantep Teknopark Ortak Kullanım ve Çalışma Alanında Altyapı, Kurumsallaşma ve Globalleşmenin Gelişimi Projesinde Ön Kuluçka Programını tamamlayarak Kuluçka Programına geçmeye hak kazanan girişimciler önümüzdeki günlerde www.gaziantepteknopark.com.tr adresinden ilan edilecek.