GAÜN’de kadının gelişim süreci ve kimlik konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi tarafından hazırlanan konuşmacılığını Eğitimci-Yazar Zehra Türkmen’in yaptığı “Türkiye’de Müslüman Kadının Gelişim Süreci ve Kimlik” Konferansı GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleşti.

Kur’an-ı Kerim Tilavetiyle başlayan programın açılışında konuşan GAÜN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş, İlahiyat Fakültesinde ‘Fatihler Yetiştiren Anneler Topluluğu’nun kurulduğunu belirterek, “Bu fakültede binden fazla anne adayı bulunuyor. Onlar Fatihler yetiştirecek. Rabbim bu programı hayırlara vesile kılsın” dedi. 1960’lı yıllardan günümüze Müslüman kadının gelişim süreci ve kimliği hakkında görüşlerini katılımcılarla paylaşan Eğitimci- Yazar Zehra Türkmen, “Geçmişle bugün kıyaslandığında genelde geçmişin daha güzel olduğu, Müslüman kadınların tesettürünün daha yaygın olduğu gibi bir algı vardır. Bugünün Türkiye’sine bakıldığında, geçmişe göre daha imkanlı ve şanslı bir ortamda olduğumuzu düşünüyorum” diye konuştu. Tarihi arka planı iyi bilmek, bugüne bizi taşıyan, bize öncülük etmiş insanların emeklerini iyi kavramak gerektiğini kaydeden Eğitimci- Yazar Türkmen, “Bu insanlardan birisi olan Merhum Şule Yüksel Şenler, Türkiye’de her yerde konferanslar veriyor ve Müslüman kadını anlatıyor. Müslüman kadının da erkek gibi bir şahsiyet, birey olduğunu; kendi ayakları üzerinde durabileceğini anlatıyor. Müslüman erkekler şunu fark ediyor. Kur’an’da bir kadın profili var. Uhud Savaşı’nda Peygamberi koruyan bir Hz. Nesibe ile karşılaşıyorlar. ‘Biz yüzde 50 tarafımızı boş bırakmışız’ diyorlar. O dönemde Şule Yüksel Şenler ciddi bir rol oynuyor “ diye konuştu.