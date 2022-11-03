GAÜN’de insan ticareti konuşuldu

Konferansın açılış konuşmasını yapan GAÜN Göç Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Yücel Karadaş, Türkiye’de insan ticareti tanımlanması ve tatbikatı en zor olan alanlardan olduğunu söyledi. Doç. Dr. Yücel Karadaş, bu konuda yapılan çalışmalar insan ticareti mağdurlarının tespit edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda önem arz ettiğini belirterek, konuklara ve katılımcılara katılımlarından dolayı teşekkür etti.

Açılış konuşması sonrası Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürlüğü İnsan Ticareti Mağdurlarını Koruma Çalışma Grup Başkanı Gülşah Benzer, insan ticaretinin Türk Ceza Kanunu yerine, dünya genelinde bu suçun mağduru olmuş kişiler hakkında örnekler verdi. Konuşmasının son bölümünde ise Gülşah Benzer, “İnsan Ticareti nedir, Göstergeleri nelerdir” konularına değindi.

Uyum ve İletişim Çalışma Grup Başkanı Yasin Durmuş ise göç yönetimi, doğru bilinen yanlışlar ve Türkiye’deki düzensiz göç, düzenli göç, geçici koruma ve uluslararası koruma hakkında katılımcıları bilgilendirdi.