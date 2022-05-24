GAÜN’de hasat zamanı konseri

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı yılsonu etkinlikleri çerçevesinde Prof. Dr. Efkan Zeki Saleh tarafından hazırlanan “Hasat Zamanı” konserini katılımcılar beğeniyle dinledi.

Hasat Zamanı konserinin doğu müziğiyle batı müziğinin sentezi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Efkan Zeki Saleh, “GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı öğrencilerini yüksek seviyede görmek mutluluk verici. Konserde hem öğretim elemanları hem de öğrenciler yer alıyor. Gaziantep sanayide olduğu gibi sanat alanında da çok iyi durumda olduğunu düşünüyorum. Gaziantep’in birçok yerinde piyona, keman kursları gördüm, hem doğu hem de batı müziği bu şehirde ilgi görüyor” şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda GAÜN Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Zinnur Gerek tarafından Prof. Dr. Efkan Zeki Saleh’e günün anısına çiçek verildi.