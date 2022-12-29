GAÜN’de Gaziantep’in Kurtuluşu konferansı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi ile Fatihler Yetiştiren Anneler Topluluğu tarafından hazırlanan, konuşmacılığını Araştırmacı-Yazar Burhan Bozgeyik’in yaptığı ‘Gaziantep’in Kurtuluşu’ konulu Konferans gerçekleşti.

GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenene etkinliğin açılış konuşmasını yapan GAÜN İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Akbaş, bu tür etkinliklerin öğrenciye fayda sağladığı için önemsediklerini belirterek, Araştırmacı - Yazar Burhan Bozgeyik’e katılımlarından dolayı teşekkür etti. Konuşmacı Araştırmacı - Yazar Burhan Bozgeyik, 101 yıl önce Gaziantep’te çok önemli hadiseler yaşandığını belirterek, bir şehir halkı cihadın farz-ı ayn oluşunun şuuruyla kıyam ettiğini söyledi. Bozgeyik, “Yıllar önce Antep’te tarihte eşine ender rastlanan bir savaş oldu. Bir tarafta, o zamanın ölçülerine göre dünyanın en modern silah ve harp malzemelerine sahip Fransız ordusu ve onların gönüllü destekçisi Ermeniler, öbür tarafta ise yediden yetmişe Antep halkı vardı. O sıralar Anteplilerin ellerindeki imkânlar; çakaralmaz tüfekler, Ramazan topu olarak kullanılan derme çatma top ve bahse bile değmeyecek bazı savaş malzemelerinden ibaretti. Ancak Anteplilerde kâinata meydan okuyacak kadar sağlam bir iman vardı. O imanla ve o imandan kaynaklanan azim ve heyecanla koca orduların karşısına dikilmişlerdi. Bu şehirde verilen şanlı mücadele yalnızca Antepliler değil, bu ülkede yaşayan herkes tarafından bilinmelidir” şeklinde konuştu.