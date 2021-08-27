GAÜN’de Film Tasarımı Yüksek Lisans programı açıldı

Türkiye’nin sayılı Film Tasarımı Yüksek Lisans programlarından biri Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde açıldı.

GAÜN Film Tasarımı Yüksek Lisans programının açılması hakkında açıklamada bulunan GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selma Köksal, Güzel Sanatlar Fakültesi’nde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından Film Tasarımı yüksek lisans programının açılmasının onaylanmasını önemli bulduklarını belirtti. Prof. Dr. Selma Köksal, “Bunu önemli buluyoruz çünkü Gaziantep Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’ne yüksek lisans açılması bölgede bir cazibe oluşturacak. Bütün bölgeden yüksek lisans yapmak isteyen, akademisyenliği düşünen Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezun öğrencilerine bir yol olacak. İlerleyen süreçte kadromuzu genişleterek programın doktorasını da açmayı hedefliyoruz. Film Tasarımı, ender ve kıymetli bir bölüm. Sinema alanına katkıları olacak özel akademisyenler yetişmesini amaçlıyoruz. Ayrıca fakültemizin alt yapısını, özellikle laboratuvar ve uygulama atölyeleri başta olmak üzere birçok alanda yenilenmesini ve çağdaşlık düzeyini yakalayıp öğrencilerimizin sektörde iyi yerlere gelebilmesini sağlamak istiyoruz. Fakültemizde bölümlerimizin ihtiyaçları olan teknik ekipmanları tamamlayarak ve uygulama sahaları oluşturacak öğrencilerimizi daha donanımlı bireyler olarak yetiştirmek istiyoruz.”

Radyo, Televizyon ve Sinema Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özcan Demir ise, Film Tasarımı programının sunacağı eğitim vasıtası ile alanda nitelikli akademisyen yetiştirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Sinema alanında sunulacak eğitimin sektöre de nitelikli eleman sağlayabileceğini belirten Doç. Dr. Özcan Demir, ilerleyen dönemde açılması hedeflenen doktora programı ile Film Tasarımı alanında akademik eğitimi sürdürmeyi planladıklarını belirtti.

Film tasarımı alanında akademik kariyer yapmayı planlayan adayların ihtiyaçları göz önünde bulundurularak açılan GAÜN Sosyal Bilimler Enstitüsü Film Tasarımı Yüksek Lisans Programı, Türkiye çapında alana katkı yapma hedefi taşıyor. Program, Gaziantep ve çevre illeri başta olmak üzere Türkiye çapında farklı fakültelerden öğrencilere Film Tasarımı alanında lisansüstü çalışmalar yürütme imkânı sunacak. Programa ilk başvuruların Aralık ayında yapılması bekleniyor.