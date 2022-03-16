GAÜN’de “Etkili Arapça öğretme - öğrenme teknikleri anlatıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) İlahiyat Fakültesi tarafından hazırlanan Etkili Arapça Öğretme-Öğrenme Teknikleri Paneli, GAÜN İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

İlahiyat Fakültesi hazırlık sınıflarında yapılan Arapça öğretiminin çok yönlü olarak ele alındığı, GAÜN İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Adnan Algül ‘ün moderatörlüğünü yaptığı panele; Rektör Danışmanı Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi, İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyeleri; Doç. Dr. Mustafa Keskin ve Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Erdoğan konuşmacı olarak katıldı.

Arapça öğretiminin sorunları, çözüm önerileri ve iyileştirme etkinlikleri gibi konulara değinen Prof. Dr. Eyyüp Tanrıverdi, öğrenci merkezli sorunların tespitine yönelik sunumunda öğrencilerin öğretim süreçlerine yönelik öneri ve tavsiyelerde bulundu. Prof. Dr. Tanrıverdi, dil öğretim yöntemlerinin Arapça öğretimi açısından bir disiplin olarak uygulanmasına yoğunlaşarak, bu yaklaşımın çıktıları üzerinde durdu.

İlahiyat Fakültesi eğitiminde Türkçenin yanı sıra kaynak dilin Arapça olduğunu belirten Doç. Dr. Adnan Algül, Kur’an-Kerim, sünnet ve klasik eserlerimizin tamamının Arapça olarak yazıldığını ifade ederek, “Öğrencilerimizin hazırlık sınıfında Arapça ’ya önem vererek, iyi öğrenmeleri gerekiyor. Başarılı bir eğitim bununla mümkün olmaktadır. Düzenlediğimiz bu panelle öğrencilerin bu konuda kendilerini iyi yetiştirmelerini ve dini iyi temsil noktasında iyi bir yere gelmelerini istiyoruz" dedi.

Arapçanın günümüz koşullarında metodu ve yöntemleri konu başlığına değinen Doç. Dr. Mustafa Keskin, “Günümüz koşullarında modern hayatın koşuşturması içeresinde klasik Arapça öğretimi yerine gelişmiş tekniklerle, çağdaş veya gelişmiş ülkelerin dil eğitimini nasıl öğrettiklerini inceledik ve bunu öğrencilerimizle paylaşmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Ayhan Erdoğan ise Arapça öğrenmenin püf noktasının, Arapçayı öğrenilebilir bir dil olarak görmek ve çalışılınca yapılabildiğini anlamak olduğunu söyleyerek, bu tür etkinliklerin eğitim ve öğretimin içine dahil olduğu için öğrencilerin başarısına doğrudan katkı olacak ve ufuk açıcı şeyler olduğunu belirtti.

Arapça hazırlık sınıflarında dil öğretiminin temel bileşenleri sunumunda da öğrenci, öğretici, materyal, tasarım ve ortam odaklı analizler bazı önerilerle sonuçlandırıldı.