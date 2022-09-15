GAÜN’de entegrasyon temalı sergi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi (TDP) tarafından yürütülen, Hollanda Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen “Suriyeli Öğrenciler Burs Programı Projesi" çerçevesinde Türk öğrencilerin ve uluslararası öğrencilerin yer aldığı, Entegrasyon Temalı Sergi’nin açılışı gerçekleştirildi.

GAÜN TDP ve GÜSEM birimlerinin ortaklığıyla gerçekleştirilen, eğitmenliğini GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Taylan Güvenilir’in yaptığı, 32 saatlik eğitim sonrası GAÜN’de eğitim gören Türk ve Uluslararası öğrencilerin yaptıkları resimlerin yer aldığı Entegrasyon Temalı Sergi’nin açılışı GAÜN Seyir tepe Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen programla sanatseverlerle buluştu. Dünyadaki bütün kötülükleri yenecek olan en önemli unsur iyiliktir. Etkinliğin açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Sarı bıyık, eğitimin insan hakları içerisinde vazgeçilmez öğelerin başında yer aldığını belirterek, öğrencilerin iyi eğitim almaları noktasında var güçleriyle çalıştıklarını ifade etti. Prof. Dr. Sarı bıyık konuşmasında şunları aktardı: “TDP’nin organizesinde yetkinliklerimizi, gelişimimizi ve değerlerimizi artırma noktasında büyük çaba sarf ediyoruz. İnsanın eğitim hakkı en vazgeçilmez haklarından birisidir. Bu eğitim hakkını gerçekleştirirken aynı zamanda bir iyilik duygusuyla bir araya gelmemiz ve sizlerle birliktelik oluşturmamız son derece önemli. Dünyadaki bütün kötülükleri yenecek olan en önemli husus iyiliktir. İyiliklerle büyütmek, güzellikleri çoğaltmak, dostlukları artırmak suretiyle dünyadaki kötülükleri yok edebiliriz.”

GAÜN ‘e yakışır bir şekilde yolumuza devam ediyoruz

GAÜN Sürekli Eğitim Merkezi (GÜSEM) Müdürü Prof. Dr. İbrahim Giritlioğlu konuşmasında GÜSEM’in faaliyetlerinden bahsederek, “GÜSEM olarak dinamik bir birimiz. Gaziantep’in yerel dinamitlerinden Sanayi Odası’ndan Esnaf ve Sanatkârlar Odası’na kadar birçok kurumla işbirliği yaptık, GAÜN’e yakışır bir şekilde yolumuza devam ediyoruz” şeklide konuştu.

Sanat evrensel bir dildir

GAÜN Güzel Sanatalar Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Taylan Güvenilir ise sanatın evrensel bir dil olduğunu, sanatın toplumların bir birine kaynaşmasında önemli bir faktör olduğunun altını çizdi. “Kursiyer öğrencilerimizin hem sosyalleştiği hem de sanatsal ifade biçimlerini keşfettiği bu kurs ile başarı elde ettiğimizi düşünüyorum. Bu gibi uyum projeleri Üniversitemiz bünyesinde etkin bir biçimde sürdürülecektir” ifadelerini kullandı.

Projede, 2021-2022 akademik yılı boyunca dil, web tasarım, bilgisayar, resim, kişisel gelişim ve kültür-sanat kursları ile spor aktiviteleri düzenlendi.

Kursa katılan öğrencelere belgeleri; Prof. Dr. Mustafa Sarı bıyık, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ve Genel Sekreter Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Musa Budak tarafından takdim etti.