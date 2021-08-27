GAÜN’de cuma namazı sonrası aşure dağıtıldı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Cuma namazı sonrası kampüs alanında yer alan GAÜN Cami’si önünde aşure ikramında bulundu.

Aşure dağıtımı sonrasında konuşan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Muharrem ayının ve aşure gününün önemine değinerek, Muharrem ayının dostluk ve kardeşlik duygularının pekiştiği bir ay olduğunu söyledi. Rektör Prof. Dr. Özaydın, “Muharrem ayı hepimiz için özel ve anlamlı bir aydır. Aşure, birliğin ve beraberliğin göstergesi olup aşure dağıtımını bu anlamda önemsiyoruz. Aşureyi hangi niyetle yerseniz ona şifa olur. Bu ay Müslümanlar için dini, tarihi ve kültürel açıdan birçok mesajı içinde barındırır. Muharrem ayının tüm insanlığa barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diliyorum. Bu önemli gün vesilesiyle, başta Kerbela şehitlerimiz olmak üzere tüm şehitlerimizi Rahmetle anıyorum” şeklinde konuştu.

Aşure Programına; Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Danışmanı Prof. Dr. Halil İbrahim Yakar ve Genel Sekreter Prof. Dr. Yakup Bulut katıldı.