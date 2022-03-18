banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner420

banner526

Son Dakika
Ulusal Süt Konseyi (USK) duyurdu! Süte zam geldi...
Ulusal Süt Konseyi (USK) duyurdu! Süte zam geldi...
Vali Yerlikaya kar uyarısında bulundu!
Vali Yerlikaya kar uyarısında bulundu!
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri belli oldu!
Altın nereye gidiyor? Fiyatlar uçtu...
Altın nereye gidiyor? Fiyatlar uçtu...

GAÜN’de Çanakkale Zaferi paneli

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Fen Edebiyat Fakültesi tarafından hazırlanan Çanakkale Zaferi Paneli GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda gerçekleşti.

GAZİANTEP 18.03.2022, 15:45
GAÜN’de Çanakkale Zaferi paneli

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Fen Edebiyat Fakültesi tarafından hazırlanan Çanakkale Zaferi Paneli GAÜN Fen Edebiyat Fakültesi Ömer Asım Aksoy Konferans Salonunda gerçekleşti.

Moderatörlüğünü GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yunus Emre Tansü’nün yaptığı panele; GAÜN Öğretim Üyesi Doç. Dr. Neslihan Bolat Bozaslan ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Bozaslan konuşmacı olarak katıldı.

Milletimizi bir arada tutan en önemli değerlerden birisinin Çanakkale ruhu olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Yunus Emre Tansü, milli birlik ve bütünlüğümüzün tarihe doğru uzanan en önemli temel taşlarından birisinin Çanakkale Savaşları olduğunu belirtti. “Çanakkale Savaşı’na katılmayan hiçbir ailenin olmadığı bir Osmanlı Devleti ile karşı karşıyayız” diyen Doç. Dr. Tansü konuşmasında, “Çanakkale bizim için destansı bir ruhu olan savaştır. Anadolu’nun en ücra köylerinde, kasabalarından bile Yemen diyarından, Irak’tan, Suriye’den, Halep’ten bu savaşa katılmıştır. Dolayısıyla ‘Osmanlı Devleti’nin biz de ortak bir mirası var mıdır’ dersek ecdadımıza olan büyük sevginin bilincinin yanında en önemli etken de Çanakkale Savaşlarıdır. Osmanlı Devleti’nden bize hatırası kalan en büyük bilinç unsuru da Çanakkale Zaferidir” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Neslihan Bolat Bozaslan ise konuşmasında, Türk tarihine büyük bir destan olarak yazılmış, Anadolu toprakları ve Boğazların Türkler hâkimiyetinde kalmasını sağlayan Çanakkale Zaferi’nin anlam ve önemine değinerek, “Çanakkale cephesinde iki savaş yapılmıştır; biri deniz savaşı diğeri ise kara savaşıdır. Deniz savaşlarında, Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa’nın büyük rolü olmuştur. Çanakkale Deniz Zaferi Cevat Paşa’nın zaferidir. Gemilere verilen talimatlarla Çanakkale Boğazı’na toplamda 403 mayın döşenmiştir. Bu mayınlar Alman J tipi mayınlardır. 8 Mart 1915 günü Nusret Mayın Gemisi’nin döşediği mayınlarla Çanakkale Deniz Zaferi kazanıldı. Kara savaşları 25 Nisan 1915 tarihinde başlamıştır. Çanakkale kara savaşlarının kazanılmasında en büyük rol Mustafa Kemal Atatürk’ündür. Mustafa Kemal önce 19’uncu Tümen’e komuta ederken daha sonra Arı Burnu ve Anafartalar grupları komutanlığına getirilerek Çanakkale kara savaşlarını yönetmiştir. Çanakkale Zaferlerinin deniz zaferi Cevat Çobanlı Paşa’nındır, kara zaferi de Mustafa Kemal Atatürk’ündür” dedi.

Çanakkale Savaşı’nın Türk ve Dünya tarihi bakımından önemi hakkında katılımcıları bilgilendiren Dr. Mehmet Bozaslan ise, Çanakkale Savaşları’nın siyasi ve askeri yönü itibariyle 1. Dünya Savaşı ile Dünya Siyasi Tarihinin yönünü değiştirdiğini söyledi. Dr. Mehmet Bozaslan konuşmasının devamında, “Müttefik ordularının Rusya ile birleşmesinin, Rusya’ya yapılacak olan yardım ve karşılığında Rusya’dan alınacak başta buğday olmak üzere gıda yardımının müttefiklerin özellikle lojistik sistemi üzerinde önemli etkileri vardı. Bu gerçekleşmemiş oldu. Çanakkale Savaşı, Türk tarihi açısından çok önemli çünkü Balkan Savaşları ile Türk Ordusunun milletin üzerindeki yas ve matem havası Çanakkale ile bir nebze olsun dağılmıştır. Psikolojik olarak önem ve etkileri olmuştur. Türk ordusunun özellikle subay kademesinin yoğun olarak katıldığı bir savaştır. 5 Binin üzerinde subay burada şehit olmuştur. Subayların tamamı tıbbiyeli , üniversite mezunu, Türk ocaklı gibi memleketin aydın kesimini oluşturan insanlardı. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra da özellikle aydın, yetişmiş, devleti yönetecek kadroların bulunmasında oldukça sorun oluşturmuştur” diye konuştu.

Yorumlar (0)
hafif kar duşu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 29 70
2. Konyaspor 29 55
3. Fenerbahçe 29 50
4. Başakşehir 29 47
5. Alanyaspor 29 46
6. Hatayspor 29 46
7. Adana Demirspor 29 45
8. Beşiktaş 29 45
9. Karagümrük 29 40
10. Kayserispor 29 38
11. Galatasaray 29 38
12. Antalyaspor 29 38
13. Sivasspor 29 37
14. Gaziantep FK 29 37
15. Kasımpaşa 29 35
16. Giresunspor 29 35
17. Altay 29 29
18. Göztepe 29 27
19. Rizespor 29 23
20. Ö.K Yeni Malatya 29 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Eyüpspor 27 45
6. Erzurumspor 27 44
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 26 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 29 70
2. Liverpool 29 69
3. Chelsea 28 59
4. Arsenal 27 51
5. M. United 29 50
6. West Ham United 29 48
7. Tottenham 28 48
8. Wolverhampton Wanderers 29 46
9. Aston Villa 28 36
10. Southampton 29 35
11. Crystal Palace 29 34
12. Leicester City 26 33
13. Brighton 29 33
14. Newcastle 29 31
15. Brentford 29 30
16. Leeds United 29 26
17. Everton 27 25
18. Watford 29 22
19. Burnley 27 22
20. Norwich City 29 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 28 66
2. Sevilla 28 56
3. Barcelona 27 51
4. Atletico Madrid 28 51
5. Real Betis 28 49
6. Real Sociedad 28 47
7. Villarreal 28 45
8. Athletic Bilbao 28 40
9. Valencia 28 37
10. Celta Vigo 28 35
11. Osasuna 28 35
12. Espanyol 28 33
13. Rayo Vallecano 27 32
14. Elche 28 32
15. Getafe 28 28
16. Mallorca 28 26
17. Granada 28 25
18. Cadiz 28 24
19. Deportivo Alaves 28 22
20. Levante 28 19