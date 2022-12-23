GAÜN’de beyaz önlük giymek töreni

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Diş Fakültesi öğrencileri mesleğe ilk adımlarını beyaz önlük giyerek attı. GAÜN Atatürk Kültür Sahnesi’nde gerçekleşen törende 71 üçüncü sınıf öğrencisi beyaz önlük giyerek hekimliğe ilk adımlarını attı.

Programın açılışında konuşan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, beyaz önlük giyecek öğrencileri tebrik etti. Konuşmasında öğrencilere seslenen Prof. Dr. Balat, 12 yıl kadar önce Hacettepe Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinden sonra ilk defa GAÜN Tıp Fakültesi’nde Beyaz Önlük Giyme Töreni’ni yaptığını belirterek, “ Amerikalı bir şair, ‘Bazı işkenceler fiziksel, bazı işkenceler ruhsaldır ama diş ağrısı hem fiziksel hem de ruhsaldır’ diyor. Dolayısıyla siz bu işkencelere son veren değerli kişiler olacaksınız, elleriniz ve yeteneğiniz bizim için çok önemli. Hepsinden önce toplum için iyi insan olmanızı ve hayırlı evlatlar olmanızı diliyorum. Üzerinize giyeceğiniz beyaz önlük size çok önemli sorumluluklar yükleyecek, bu sorumlulukları layıkıyla yerine getireceğinize inanıyorum ve beyaz önlüklerinizin hiçbir zaman kirlenmemesini diliyorum” dedi.

GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aslı Seçilmiş ise, "1900’lü yıllardan bu yana düzenlenen Beyaz Önlük Giydirme Töreni meslekten olmayan bir kişinin sağlık mesleğinin bir üyesine dönüşümünü sembolize eder. Yaşam boyu eğitim gerektiren saygın bir mesleğe adım attıkları, yeni kimliklerini edindikleri gün, hekim adaylarına ‘hoş geldiniz’ demek amacıyla düzenlenmektedir. Hekimlik mesleğinin edinilmesinde usta-çırak ilişkisinin önemine işaret edilmektedir. Sevgili öğrenciler, sizler Türkiye’nin çalışkan ve zeki gençlerisiniz. 13 Yıllık geçmişi olan, kurumsallaşma yönünde önemli ilerleme kaydetmiş bir fakültede eğitim- öğretim görmeyi hak kazandınız. Yetişmeniz için büyük zaman, kaynak ve emek ayrıldığının farkında olduğunuza şüphem yok” ifadelerini kullandı.

Gaziantep-Kilis Diş Hekimleri Odası Başkanı Dr. Dt. Yücel Özbaş da Gaziantep Üniversitesinde okuyan öğrencilerin şanslı olduğunu ifade ederek, beyaz önlük giyen öğrencileri tebrik etti.

Açılış konuşmalarından sonra Diş Hekimliği 4’üncü sınıf öğrencisi Hamid Reza Malek’in hazırlamış olduğu müzik dinletisinden sonra ‘Beyaz Önlük Giydirme Töreni’ne geçildi. Öğrencilere önlüklerini GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat, Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Asılı Seçilmiş ve GAÜN Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyeleri giydirdi.