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GAÜN’de bağımlılıkla mücadelede işbirliği protokolü

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti-Türkiye Yeşilay Vakfı arasında bağımlılıklara yönelik koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarında iş birliği protokol imzalandı.

GAZİANTEP 27.12.2021, 15:37
GAÜN’de bağımlılıkla mücadelede işbirliği protokolü

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörlüğü ile Türkiye Yeşilay Cemiyeti-Türkiye Yeşilay Vakfı arasında bağımlılıklara yönelik koruma, önleme ve rehabilitasyon alanlarında iş birliği protokol imzalandı.

GAÜN Senato Salonu’nda gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, protokolün imzalanmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Gaziantep Üniversitesi’nde bağımlılık oranları konusunda kapsamlı bir çalışma yapılmasını istedi. Uyuşturucu kullanım yaşının daha küçük yaşlara düştüğünü belirten Prof. Dr. Özaydın, “Üniversitemizde uyuşturucu potansiyelini ölçelim. Ölçülmeyen şeyi yönetemezsiniz. Bir kişi bile olsa bağımlılıktan kurtulması çok önemli” dedi.

Bağımlılığın tutsaklığa eşit olduğuna vurgu yapan GAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Balat ise, “Bağımlılık, bağımsızlığımızı birine, bir maddeye, cihaza vererek esaret altına girmekle, hayat kalitesinin düşmesi ve istenmeyen yıkımların olmasıdır. Bu son derece önemli ve çağımızın sorunudur. Gaziantep’in konumu nedeniyle bağımlılık oranı artmaya meyilli görünüyor. Gençlerdeki merak oranı onları uyuşturucu ya da yeni madde denemeye hızla yöneltebilir. Bu proje hem araştırma hem de önlem alınması adına oldukça önemlidir” ifadelerini kullandı.

GAÜN Öğretim Elemanı ve Gaziantep Yeşilay Şube Müdürü Fatih Tamer, Üniversitelerde Genç Yeşilay Toplulukları olduğunu ve Gaziantep Üniversitesi’nde de uzun zamandır aktif olarak çalıştıklarını ifade ederek, “Bazı projelerin özellikle çok daha aktif gerçekleştirilmesi, daha geniş katılım sağlanması Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi ile yaptığımız ve yapacağımız projeler noktasında daha ileri bir noktaya gelmek için böyle bir protokol imzaladık” diye konuştu.

Projelenin hedefleri arasında Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezi (TDP) Gaziantep Üniversitesi Öğrenci Toplulukları tarafından daha kapsamlı projeler geliştirilerek uygulanması da bulunan proje beş yıllık süreyi kapsıyor.

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