GAÜN’de Anadolu ve Türk Kültürü’nün Amerika’da yansımaları söyleşisi

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Programı ile Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü tarafından “Anadolu ve Türk Kültürü’nün Amerika’da Yansımaları” adlı söyleşi düzenlendi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü mezunu Ressam Nalan Kumlalı Atahan’ın konuşmacı olarak katıldığı söyleşi, Güzel Sanatlar Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleşti.

Uzun yıllar Türkiye’de sanat üzerine çalıştıktan sonra Türk kültürünü tanıtmak amacıyla Amerika’ya yerleşen Nalan Kumlalı Atahan, sanat eğitimi almanın önemi, sanat eğitiminin öğrencilere katkıları, yurt dışında sanat çalışmaları yapmanın incelikleri hakkında bilgi verdi. Türk kültürünün Amerika’da yoğun talep gördüğünü belirten Atahan, “Sürekli öğrenmenin peşinde olmalısınız. Yurt dışına çıkmak isteyen, sanatını yurt dışında icra etmek isteyen öğrencileri her zaman desteklemeye hazırım. Kültürümüzü tanıtmak amacıyla gittiğim Amerika’da yapmış olduğumuz sergi, defile ve tanıtım günlerimiz birçok eyaletten olumlu dönüşümler ile tamamlanmıştır. Bundan sonraki çalışmalarda bölge seçerek daha detaylı tanıtım yapmak istiyoruz. Seçilen ilk bölge de Gaziantep’in içinde bulunduğu Güneydoğu Anadolu Bölgesi’dir” diye konuştu.

Söyleşide konuşan GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesi Halı Tasarımı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nazan Avcıoğlu Kalebek ise şunları söyledi:

“Tasarım öğrencilerimizin Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde özellikle Gaziantep’in yurt dışında tanıtılması amacıyla 2023 yılı Mayıs ayında düzenlenecek sergi ve tanıtım günleri ile ilgili görüş birliği sağladık. Yeterli finans desteğini sağlayabilirsek başarılı öğrencilerimizden bir kişiyi tanıtım günleri için Amerika’ya göndermeyi düşünüyoruz. Öğrencimiz hem Gaziantep yöresel kültürünü hem de kilimcilik ile halıcılık sektörleri hakkında bilgilendirme yapma fırsatı yakalayacak.”